Assisi seleziona professionisti per la qualità architettonica

8 Agosto 2025 Istituzioni, Ultime notizie 0
Assisi seleziona professionisti per la qualità architettonica

Candidature entro il 24 agosto per la nuova commissione

Il Comune di Assisi ha avviato la selezione di professionisti qualificati per la costituzione della nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, organismo consultivo previsto dal regolamento edilizio comunale e dalla normativa regionale. La struttura avrà il compito di fornire valutazioni tecniche fondamentali per l’adozione di provvedimenti in materia urbanistica e paesaggistica.

L’avviso pubblico è destinato a tecnici e specialisti che possiedano i requisiti stabiliti dalla legge. La Commissione sarà presieduta dal sindaco o da un suo delegato e comprenderà figure con competenze diversificate: sei esperti in beni ambientali e architettonici, due geologi, un ingegnere, un agronomo e un rappresentante qualificato designato da associazioni impegnate nella tutela delle persone con disabilità, con conoscenze specifiche sul superamento delle barriere architettoniche.

Per geologi, ingegneri e agronomi è richiesta l’iscrizione ai rispettivi albi professionali, mentre i sei esperti di beni ambientali e architettonici dovranno risultare presenti negli elenchi regionali dedicati.

Il termine ultimo per inviare le domande è fissato al 24 agosto 2025. Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, corredate da firma elettronica, all’indirizzo PEC del Comune. Le istanze ammissibili saranno sottoposte a una valutazione comparativa da parte del sindaco, supportato dagli uffici tecnici, attraverso l’analisi dei curricula e delle esperienze professionali dichiarate.

I membri designati resteranno in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e riceveranno un gettone di presenza per ogni seduta alla quale prenderanno parte, in misura pari a quello riconosciuto ai consiglieri comunali. Tale compenso rappresenta un riconoscimento dell’impegno e della responsabilità connessi a un incarico che richiede competenze specialistiche e attenzione alle peculiarità architettoniche e paesaggistiche del territorio.

Questa procedura di selezione mira a costituire un organismo capace di garantire elevati standard di qualità nelle scelte progettuali, con un approccio integrato tra tutela del paesaggio, valorizzazione dell’ambiente costruito e accessibilità degli spazi. La nuova Commissione diventerà un punto di riferimento per orientare le decisioni comunali verso interventi rispettosi del contesto storico e ambientale, favorendo al contempo soluzioni innovative e funzionali per la comunità.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*