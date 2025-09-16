Cimitero di Assisi nel degrado, muri fradici e pericoli reali

Lista Civica denuncia incuria e chiede interventi immediati
Il cimitero comunale di Assisi, luogo dedicato al rispetto e al ricordo dei defunti, appare oggi in uno stato di evidente abbandono. Secondo quanto riportato da Giancarlo Cavallucci ed Eolo Cicogna, in un comunicato stampa della Lista Civica Eolo Cicogna, le infiltrazioni d’acqua nella galleria principale hanno provocato muri fradici, interi tratti di intonaco compromessi e persino cavi elettrici immersi in acqua, generando potenziali rischi per la sicurezza dei visitatori.
Chi entra nel cimitero percepisce un senso di trascuratezza: l’acqua filtra da più punti, le strutture mostrano segni evidenti del tempo e nessun intervento ha finora ripristinato l’integrità dell’area. Una condizione che, secondo il comunicato, non rende onore né ai defunti né ai cittadini che visitano i propri cari.
Il problema non riguarda soltanto il cimitero principale: l’intero territorio comunale presenta aree cimiteriali in stato di degrado, con risorse minime dedicate alla manutenzione e interventi sporadici e insufficienti. La popolazione, prosegue il comunicato, manifesta crescente stanchezza di fronte a questa situazione: un cimitero trascurato è il riflesso di una comunità che fatica a rispettare la memoria collettiva.
La Lista Civica Eolo Cicogna chiede un piano straordinario di manutenzione, immediato e concreto, capace di restituire dignità ai luoghi sacri e sicurezza ai cittadini. Il comunicato conclude sottolineando l’urgenza di un intervento amministrativo senza ulteriori ritardi, affinché la memoria dei defunti non resti vittima dell’incuria.
