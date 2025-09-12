Comune investe 135mila euro su sede privata a Castelnuovo

Cicogna annuncia ricorso alla Corte dei Conti e Procura

Durante il Consiglio Comunale di Assisi dell’11 settembre, il consigliere Cicogna ha sollevato dubbi sull’impiego di 135.000 euro di fondi pubblici destinati alla Pro Loco di Castelnuovo per la realizzazione della nuova sede, su terreno di proprietà parrocchiale. La fonte del comunicato, lo stesso consigliere, ha presentato un’interrogazione formale chiedendo chiarimenti su importi, modalità di erogazione, coperture di bilancio e atti amministrativi legati all’operazione, con particolare attenzione ai vincoli sull’utilizzo dell’immobile dopo la scadenza del diritto di superficie, fissata al 27 ottobre 2046.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione, trascorsi i trenta anni, l’edificio tornerà completamente alla Parrocchia, senza obbligo di mantenerne la funzione pubblica. Cicogna ha sottolineato come il problema non riguardi l’utilità della struttura, che considera significativa per la comunità, ma piuttosto la sicurezza futura dei cittadini che hanno contribuito con impegno e sacrifici alla sua realizzazione.

“Non è accettabile che un investimento così rilevante possa non garantire un uso collettivo a lungo termine”, ha dichiarato il consigliere. L’attenzione si concentra quindi sulla possibilità che, dopo il 2046, la sede non sia più a disposizione della comunità locale.

Per queste ragioni, Cicogna ha annunciato che porterà la vicenda alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, per verificare la regolarità della gestione dei fondi pubblici e la correttezza dell’intera procedura. La fonte del comunicato evidenzia come le amministrazioni abbiano il dovere di assicurare vincoli chiari e duraturi quando si tratta di investimenti pubblici, tutelando l’interesse collettivo anche sul lungo periodo.