Giunta di Assisi ribatte a Forza Italia sul bilancio

Confermata regolarità e nessuna incompatibilità nei revisori

La Giunta comunale di Assisi ha risposto in maniera ferma alle contestazioni avanzate dal gruppo consiliare di Forza Italia, guidato dal consigliere Francesco Fasulo, che nei giorni scorsi aveva parlato di presunte irregolarità legate al bilancio consolidato 2024 e di una possibile incompatibilità all’interno del collegio dei revisori contabili. Secondo l’amministrazione, non sussiste alcun elemento che confermi tali accuse: i conti del Comune risultano infatti in ordine, trasparenti e con un utile superiore a 80mila euro.

Il sindaco Valter Stoppini insieme agli assessori ha sottolineato che il bilancio consolidato rappresenta un documento di sintesi fondamentale, capace di aggregare i dati economici, patrimoniali e finanziari non solo del Comune ma anche delle società partecipate e controllate che fanno parte del cosiddetto Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP). Al momento, per l’ente di Assisi, nel perimetro di consolidamento rientrano solo due realtà: la controllata Assisi Gestioni Servizi e la partecipata PuntoZero. La Giunta ha ribadito che non emergono incompatibilità e che tutte le procedure sono state svolte in piena conformità normativa.

Nella replica, l’amministrazione ha invitato il consigliere Fasulo a una maggiore attenzione durante le sedute di consiglio, ricordando che nella sessione del 23 settembre erano stati chiariti i meccanismi di approvazione del bilancio. Le accuse di “gettare fumo negli occhi” sono state respinte con la precisazione che le verifiche contabili sono regolarmente documentate e consultabili.

In merito al collegio dei revisori contabili, è stato evidenziato che il presidente viene scelto dal Consiglio comunale attraverso una selezione successiva a un avviso pubblico, mentre gli altri due componenti vengono estratti direttamente dalla Prefettura. Tutti i membri, all’atto dell’insediamento, depositano la dichiarazione che attesta l’assenza di qualsiasi condizione di incompatibilità, garantendo così la piena legittimità del loro ruolo.

La fonte del comunicato, il Comune di Assisi, ha infine ribadito la solidità dell’ente, assicurando ai cittadini trasparenza e correttezza nelle procedure amministrative.