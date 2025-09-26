Meloni e Giuli ad Assisi per San Francesco il 4 ottobre

Celebrazioni, liturgie e accensione della Lampada con l’Abruzzo

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre per onorare la Festa di San Francesco patrono d’Italia, accompagnata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. La giornata inizierà con un evento particolarmente simbolico: la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo, crollata nel sisma del 1997 e mai ricostruita con i frammenti originali. L’iniziativa, suggerita dal ministro Giuli, sarà presentata nella Basilica, proprio nel giorno in cui ricorre il ventottesimo anniversario del terremoto.

Come reso noto nella comunicazione ufficiale della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, le celebrazioni coinvolgeranno l’intera comunità francescana e i pellegrini provenienti da tutta Italia. In particolare, sarà l’Abruzzo a offrire quest’anno l’olio destinato alla Lampada votiva dei Comuni d’Italia, che arde sulla tomba del Santo. L’accensione sarà compiuta dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

La solenne liturgia delle 10, trasmessa in diretta da Rai1, sarà presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise, insieme al cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi. Accanto a loro anche il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, e i superiori delle Famiglie Francescane.

Alle 11.30, sempre in diretta televisiva, la Loggia del Sacro Convento accoglierà i messaggi istituzionali, preceduti dal saluto di fra Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali.

Nel pomeriggio i fedeli si ritroveranno per i Vespri pontificali presieduti da monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto. Seguiranno la processione, la benedizione all’Italia dal cupolino della Basilica con la Chartula di San Francesco e l’esecuzione del Cantico delle creature, affidata alla Cappella musicale della Basilica.

Per i giornalisti interessati, la nota della Sala Stampa del Sacro Convento precisa che l’accredito va richiesto entro le 17 del 3 ottobre tramite l’apposito modulo online. I pass dovranno essere ritirati tra il 2 e il 3 ottobre, dalle 9 alle 17, oppure entro le 8 del giorno stesso della festa. L’accesso per fotografi e operatori sarà consentito solo fino alle 9 del mattino, mentre la sala stampa rimarrà operativa dalle 7 e per l’intera giornata.

Il comunicato segnala inoltre che tutto il materiale informativo sarà inviato via email ai cronisti sotto embargo, per garantire una gestione sicura e ordinata dell’evento.