Ostensione, Assisi pronta ai pellegrini

Attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

Assisi si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini in occasione dell’ostensione delle spoglie di San Francesco d’Assisi, in programma dal 22 febbraio al 22 marzo. Per garantire una gestione ordinata e sicura dell’evento, è stato attivato ufficialmente il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

La riunione operativa si è svolta presso la Sala della Conciliazione del Comune, convocata dal Prefetto della Provincia di Perugia Francesco Zito, con l’obiettivo di definire nel dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e di sicurezza, anche alla luce dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi.

Al termine dell’incontro è stato attivato il CCS, con sede negli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli, in Piazza Caduti di Nassiriya. Il Centro, presieduto dal Prefetto, riunisce i rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte: Provincia di Perugia, Comune di Assisi, Questura, Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, Protezione Civile regionale, Direzione Salute e Welfare della Regione, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, ANAS Umbria, A.S.L. Umbria 1 e Servizio 118. Il CCS resterà operativo per tutto il 2026 e sarà attivato all’occorrenza.

«Assisi è pronta ad accogliere, come sempre, migliaia di pellegrini provenienti dall’Italia e dal mondo – ha dichiarato il sindaco Valter Stoppini –. La collaborazione istituzionale messa in campo testimonia la volontà comune di garantire sicurezza ed efficienza, nel rispetto del profondo significato spirituale delle celebrazioni. L’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi rappresenta un ulteriore passo concreto per assicurare un’accoglienza ordinata e all’altezza dell’importanza dell’evento».

Contestualmente, il primo cittadino ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), che dal 22 febbraio al 22 marzo coordinerà la gestione locale dell’emergenza in stretto raccordo con il CCS. L’Amministrazione comunale ha confermato piena collaborazione con la Prefettura e con tutte le istituzioni coinvolte per garantire lo svolgimento sicuro e regolare delle celebrazioni.