Riapre il parcheggio Matteotti: 108 posti, 60 per residenti

Accesso dal 7 luglio. Due piani ancora inagibili

Dal 7 luglio sarà nuovamente accessibile il piano in superficie del parcheggio Matteotti di Assisi, chiuso dal 2 maggio a causa di un incendio che ha compromesso l’intera struttura. Le verifiche tecniche hanno consentito la riattivazione dell’area scoperta, mentre restano interdetti i due livelli sotterranei, in attesa di interventi di ripristino.

I posti auto disponibili saranno 108. Di questi, 60 verranno destinati ad abbonati residenti nel centro storico, in possesso dell’autorizzazione per accedere e sostare nella ZTL. La quota riservata corrisponde al numero totale di abbonamenti rilasciati da Saba Italia, la società concessionaria della struttura. Gli altri 48 stalli saranno invece accessibili ad altri utenti, con applicazione della normale tariffazione oraria.

Le disposizioni, adottate dalla Giunta comunale in accordo con il gestore, avranno carattere temporaneo, valide fino alla riapertura completa del parcheggio.

Secondo quanto reso noto dall’amministrazione, si tratta di un primo passo volto a mitigare i disagi per residenti e visitatori, mentre proseguono i lavori per la messa in sicurezza e il recupero degli spazi attualmente inagibili. Contestualmente restano attive le misure già intraprese per facilitare l’accesso al centro storico mediante l’utilizzo dei parcheggi situati nella parte bassa della città. Il Comune continua inoltre a lavorare per individuare ulteriori aree sosta nelle immediate vicinanze del Matteotti, in attesa del pieno ripristino della struttura.