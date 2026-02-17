Asili nido comunali aprono le visite con open day ad Assisi

Famiglie in visita ai nuovi servizi educativi comunali di Assisi

L’open day del 28 febbraio 2026 offrirà a famiglie e genitori l’occasione di conoscere da vicino i tre nuovi asili nido comunali di Assisi, realtà educative inaugurate lo scorso 3 novembre e ora pronte a mostrare spazi, programmi e personale. La cooperativa sociale Aldia, responsabile della gestione, accoglierà i visitatori dalle 10 alle 12 nelle sedi di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, aprendo le porte a un percorso guidato pensato per illustrare l’organizzazione quotidiana e la filosofia pedagogica delle strutture.

Educatori e spazi pensati per accogliere le famiglie

Durante la mattinata, educatori, operatori e coordinatori accompagneranno i partecipanti attraverso ambienti progettati per favorire autonomia, gioco e scoperta. Le tre sedi – in via San Girolamo 2 a Castelnuovo, via Decio Costanzi 12 a Petrignano e via della Pace 1/b a Rivotorto – sono state realizzate con criteri di qualità e sicurezza, offrendo a bambini da 0 a 3 anni contesti luminosi, materiali selezionati e aree dedicate alle diverse attività.

Il personale illustrerà le routine educative, le modalità di inserimento, le proposte ludiche e creative, oltre ai laboratori che caratterizzano il progetto formativo. L’obiettivo è permettere alle famiglie di osservare da vicino la vita quotidiana dei nidi, comprendere l’approccio adottato e instaurare un primo contatto diretto con chi seguirà i piccoli nel loro percorso di crescita.

Tre strutture per accogliere fino a 135 bambini

I nuovi nidi comunali possono ospitare complessivamente 135 bambini, distribuendo i gruppi in base alle fasce d’età e garantendo un rapporto equilibrato tra educatori e piccoli. Ogni sede è stata pensata per rispondere alle esigenze dei più piccoli, con spazi morbidi, angoli dedicati alla lettura, aree per il gioco simbolico e zone esterne attrezzate per le attività all’aperto.

La giornata di apertura rappresenta un momento utile per raccogliere informazioni, chiarire dubbi e conoscere l’organizzazione dei servizi, in vista delle prossime iscrizioni e dell’avvio dei nuovi percorsi educativi.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare Aldia al numero 329 7996457 o all’indirizzo silvia.moretti@aldia.it.