Asili nido di Assisi, pubblicata la graduatoria provvisoria

Dieci giorni per ricorsi prima dell’elenco definitivo

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’ammissione agli asili nido comunali di Assisi per l’anno educativo 2026-2027. L’elenco riguarda le richieste presentate per le strutture pubbliche situate a Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto e rappresenta il primo passaggio del percorso che porterà all’assegnazione definitiva dei posti disponibili.

La graduatoria è stata resa disponibile il 17 giugno e contiene tutti i nominativi ammessi secondo un ordine determinato dal punteggio attribuito a ciascuna domanda. L’elenco è stato predisposto in forma unica e organizzato in ordine decrescente, sulla base dei criteri previsti dal regolamento comunale per l’accesso ai servizi educativi destinati alla prima infanzia.

L’assegnazione dei posti nelle diverse strutture avviene seguendo la posizione ottenuta in graduatoria e tenendo conto delle preferenze indicate dalle famiglie al momento della presentazione della domanda. Per ogni richiedente vengono infatti valutate le scelte espresse rispetto alle quattro sedi comunali, consentendo di individuare progressivamente gli ammessi in ciascun nido fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Il provvedimento rappresenta un momento particolarmente atteso dalle famiglie che hanno presentato richiesta di iscrizione per il prossimo anno educativo. Le strutture comunali costituiscono infatti un servizio essenziale per il sostegno alla genitorialità e per la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, oltre a svolgere un ruolo centrale nei percorsi educativi dei bambini nei primi anni di crescita.

L’amministrazione comunale ha previsto un periodo dedicato alla verifica delle posizioni inserite nella graduatoria. A partire dalla pubblicazione dell’elenco decorrono infatti dieci giorni durante i quali gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi o richieste di rettifica qualora ritengano che vi siano errori o elementi da correggere nella valutazione della propria domanda.

Conclusa questa fase e completate tutte le verifiche necessarie, gli uffici procederanno con l’istruttoria finale. Al termine delle attività di controllo sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva, che determinerà in modo ufficiale l’assegnazione dei posti disponibili nei quattro asili nido comunali.

L’elenco provvisorio può essere consultato attraverso il sito istituzionale del Comune di Assisi, dove sono riportate tutte le informazioni relative alle procedure e alle scadenze previste. La pubblicazione consente alle famiglie di verificare la propria posizione e di attivarsi tempestivamente nel caso in cui sia necessario presentare osservazioni o richieste di modifica.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Scuola e Politiche per lo Sport del Comune di Assisi, che seguirà tutte le fasi del procedimento fino alla definizione della graduatoria finale e all’avvio del nuovo anno educativo 2026-2027 nelle strutture comunali del territorio.