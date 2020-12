Assegnate, al DigiPass, borse di studio Tommaso Visconti 2020

Anche quest’anno sono state assegnate le borse di studio dedicate all’ex assessore Tommaso Visconti, erogate dal Comune di Assisi. Un appuntamento importante per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e in particolare per 42 studenti che si sono distinti non solo per il rendimento scolastico ma anche per la buona capacità di relazione, il sentimento di solidarietà e il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica.

“Nonostante il Covid -19 – ha affermato l’assessore alle Politiche Scolastiche Simone Pettirossi – abbiamo voluto svolgere la cerimonia di assegnazione delle borse di studio Visconti, che quest’anno è stata realizzata on line. Il Comune di Assisi mette a disposizione da anni le risorse economiche per premiare gli studenti più meritevoli e anche quest’anno è stato particolarmente emozionante vedere la gioia degli studenti e delle studentesse”.

L’assegnazione delle 42 borse di studio è avvenuta dal DigiPASS Assisi, dove hanno portato il proprio saluto anche il sindaco di Assisi Stefania Proietti e la signora Rosella Pampanoni Visconti.

Al termine della cerimonia l’assessore Pettirossi ha espresso gratitudine ai dirigenti scolastici e ai docenti per quello che fanno ogni giorno, per come si sono attrezzati in questo anno difficilissimo per il mondo scolastico, per l’impegno e la passione che mettono durante l’attività educativa e formativa delle nuove generazioni, contribuendo in maniera fondamentale allo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Le pergamene e le borse in denaro saranno ritirate dagli studenti il 15 dicembre, dalle 8 alle 18, presso l’Ufficio scuola, nella sede comunale di Assisi centro.

Elenco dei premiati

Scuole Primarie

KMOSH NOORNAMER NADHIM

PASSERI GIORGIA

PASSERI GIORGIA PARRINI FABIO

PICCIONI MATTIA

VATHAJ ARON

MIGLIOSI MARTA

MIGLIOSI MARTA PRESTI GIACOMO

RICCARDI OGBEDI SUCCESS

RICCARDI OGBEDI SUCCESS BENEDETTI TERESA SILENE

DE MICHELE CHRISTIAN

DE MICHELE CHRISTIAN TRUBIANELLI AURORA

BIANCHI LEONARDO

BIANCHI LEONARDO IULIANO ANTONIO MATTIAS

RUSSO GEMMA

RUSSO GEMMA ROBERTI CATERINA

RAFFA ASCANIO LEONE

Scuole secondarie di primo grado

MASCIOLINI CATERINA

MIGLIOSI MATTIA

MIGLIOSI MATTIA GAUDENZI ARIANNA

TRINCHILLO LUDOVICA

TRINCHILLO LUDOVICA MUSTA ELENA

TOSTI GIULIA

Scuole secondarie di secondo grado