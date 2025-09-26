Assisi, boom di matricole in Economia e Turismo

Oltre 40 iscritti, numeri in crescita dopo anni difficili

Il Corso di Laurea triennale in Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia, con sede ad Assisi, registra un vero e proprio boom di nuove matricole per l’anno accademico 2025-2026. Sono già oltre quaranta gli studenti iscritti, un dato che non si registrava da anni e che rappresenta un segnale di rilancio significativo per l’offerta formativa nel settore turistico.

Il risultato, sottolineano dall’Ateneo, è frutto anche di un impegno mirato nella comunicazione e nella valorizzazione del corso, che prepara le nuove generazioni di manager del turismo a livello nazionale e internazionale.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente del corso, prof. Fabio Forlani: «Siamo felici di questi numeri che testimoniano il ritorno a buoni livelli di partecipazione. Puntiamo a crescere ancora e ad accogliere sempre più studenti. È bello vedere tanti giovani frequentare Palazzo Bernabei, in via San Francesco, nel cuore di Assisi. Le iscrizioni sono ancora aperte e ci aspettiamo altri ingressi».

Il corso, riaperto da alcuni anni dopo un periodo di sospensione, ha ritrovato slancio e attrattività grazie alla qualità dell’offerta didattica e al legame diretto con un territorio che vive di turismo e cultura.

Chi non ha ancora scelto, spiegano dall’Ateneo, ha la possibilità di visitare gli spazi, assistere alle lezioni e conoscere le opportunità formative e di socializzazione offerte. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 17 ottobre 2025.

Un segnale incoraggiante per il futuro della formazione universitaria umbra legata a uno dei settori chiave dell’economia nazionale.