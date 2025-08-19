Assisi, sostegno famiglie: fondi per libri scolastici

Contributi regionali a studenti con ISEE fino a 15.493 euro

La Regione Umbria ha attivato un importante programma di supporto economico per le famiglie residenti in Umbria, finalizzato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa si rivolge in particolare agli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e che appartengono a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Si tratta di un aiuto concreto per sostenere le spese legate all’istruzione, alleggerendo il peso economico che spesso grava sulle famiglie, specie in un periodo di rincari.

Gli studenti residenti nel Comune di Assisi che soddisfano i requisiti possono presentare la propria richiesta di contributo entro il 7 ottobre 2025. La procedura è stata semplificata e digitalizzata per renderla più accessibile. Le domande vanno presentate esclusivamente online, attraverso il sito web ufficiale del Comune. Il genitore o il tutore legale, o anche lo studente se maggiorenne, potrà completare l’iter accedendo alla sezione dedicata ai “Libri di testo” tramite la propria identità digitale SPID. È fondamentale allegare all’istanza la documentazione necessaria: l’attestazione ISEE in corso di validità e le ricevute di acquisto dei testi scolastici.

Per assistere i cittadini che avessero bisogno di un supporto, il Comune ha previsto un servizio di aiuto presso il Digipass di Assisi, situato nel Palazzo Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli. Questo sportello offre assistenza per la compilazione e l’invio delle richieste. È necessario fissare un appuntamento prima di recarsi di persona. Il servizio è operativo il lunedì e il venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il mercoledì dalle 14:00 alle 17:30. Per prenotare, si può chiamare lo 075 8138448 o scrivere a digipass@comune.assisi.pg.it. Per ulteriori informazioni, il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune è a disposizione al numero 075 8138 651 e ai recapiti email e telefonici indicati. La speranza è che questo provvedimento possa rappresentare un sollievo tangibile per molte famiglie.