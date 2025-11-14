Assisi, studenti esplorano la città con l’orienteering

Giornata educativa tra sport, cultura e inclusione sociale

Il 14 novembre 2025 il centro storico di Assisi si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto per le prime classi dell’Istituto Alberghiero. Armati di bussola e carta geografica, gli studenti hanno partecipato a una intensa giornata di orienteering, inserita nel progetto SMASH! 2.0 – Giovani per lo sport e la partecipazione sociale, promosso nell’ambito del Programma GAME UPI – Fondo Politiche Giovanili 2023.

L’iniziativa ha unito sport, educazione e socialità, offrendo ai ragazzi l’opportunità di misurarsi con percorsi tra vicoli e monumenti della città serafica. L’attività ha stimolato capacità di osservazione, rapidità decisionale e spirito di squadra, competenze considerate essenziali per rafforzare le life skills e affrontare sfide personali e collettive.

La prova non si è limitata alla dimensione competitiva: l’orienteering è stato vissuto come esperienza di crescita, occasione per superare limiti individuali e valorizzare la cooperazione. La mattinata si è conclusa con una merenda sana, preparata dagli studenti di cucina e accolta dai futuri professionisti di sala e hospitality, insieme alle famiglie. A seguire, la premiazione ha distribuito buoni destinati all’acquisto di materie prime utili allo studio di nuove ricette.

Determinante il contributo della dirigente Stefania Tarini, della docente Licia Bruognolo e dell’esperto Marco Coletti, affiancati dai peer delle classi quinte. L’evento rientra nelle attività di SMASH! 2.0, che punta a ridurre il disagio giovanile, favorire l’inclusione e stimolare la partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Il progetto è sostenuto da un ampio partenariato: Provincia di Perugia (capofila), Istituto Alberghiero di Assisi, APS VI.VA., Centro Danza, A.S.D. Tennis Country Sporting Club, ASD Ponte Vecchio, Il Ponte d’Incontro 3.0 APS e Associazione Trust Us.