Borse di studio per studenti scuole superiori isee oltre 10140

Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran. Una sezione relativamente piccola dell’intero impianto è stata colpita. Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco e il Qatar non è stato in […]

Il Liverpool travolge il Galatasaray 4-0 e vola ai quarti LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool ribalta lo 0-1 di Istanbul e domina ad Anfield contro il Galatasaray, battuto per 4-0 nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Sono Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch e Salah a mettere la firma sul passaggio di turno di Van Dijk e compagni. In avvio, Osimhen sembra sofferente a causa […]

All’Atletico Madrid basta l’andata: ko 3-2 in casa Tottenham ma quarti centrati LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il risultato era già compromesso, dopo il 5-2 dell’andata, ma il Tottenham quantomeno esce a testa alta dalla Champions League. Nel ritorno degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, gli Spurs giocano con convinzione e vincono 3-2. Inizia con un brivido la gara del Tottenham, visto che Lookman si vede annullare […]

Kane e Luis Diaz trascinano il Bayern: 4-1 all’Atalanta L'avventura in Champions della squadra di Palladino si conclude con un'altra sconfitta.

Il Newcastle dura un tempo, poi il Barça dilaga e vola ai quarti di Champions Gli inglesi tengono botta fino all'intervallo, nella ripresa show blaugrana

Webuild e Circolo Canottieri Aniene, riprende il viaggio di Caterina Banti ROMA (ITALPRESS) – Il Circolo Canottieri Aniene – in stretta comunione con il Gruppo Webuild, suo storico partner per le attività nel settore della vela olimpica – manifesta “grande gioia e profonda soddisfazione per l’ufficialità della sperata notizia appena data da Caterina Banti e Ruggero Tita di riprendere e continuare in coppia il loro viaggio […]

Carburanti, Meloni “Tagliamo 25 centesimi al litro” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che riguarda chiaramente il prezzo del carburante, la priorità in questo momento, siamo intervenuti con tre misure. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito di imposta per gli autotrasportatori perchè non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni […]

Italiano “Roma fortissima ma vogliamo giocarci le nostre chance” "Non dobbiamo farci intimorire dall'ambiente ma proporre quello che sappiamo fare"

Vanoli “Rakow squadra tignosa, abbiamo sempre tenuto alla Conference” Così il tecnico della Fiorentina alla vigilia del match di Conference League