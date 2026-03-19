Borse di studio per studenti scuole superiori isee oltre 10140

Borse di studio – Domande borse di studio per scuole superiori ad Assisi umbri
La misura delle borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado si rinnova anche per l’anno scolastico 2025/2026, con un intervento rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale di Assisi, finalizzato a sostenere il diritto allo studio e contrastare situazioni di difficoltà economica che possono incidere sul percorso formativo.
Un sostegno concreto al diritto allo studio
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali e regionali dedicate alla formazione dei giovani. Il beneficio è destinato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e viene erogato secondo criteri definiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Regione Umbria. Il requisito economico principale riguarda l’indicatore ISEE, che non deve superare la soglia fissata a 10.140 euro.
L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il rischio di dispersione scolastica, garantendo un supporto concreto alle famiglie che affrontano maggiori difficoltà nel sostenere le spese legate alla frequenza scolastica.
Scadenze e modalità di presentazione
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 13 aprile 2026. La procedura prevede la compilazione dell’apposito modulo disponibile sul portale istituzionale del Comune di Assisi, accompagnato dalla documentazione richiesta, tra cui l’attestazione ISEE in corso di validità e i documenti di identità del genitore e dello studente beneficiario.
Le istanze devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate tramite posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto la dicitura prevista dal bando.
Iter di valutazione e contributo previsto
Una volta concluse le verifiche amministrative, verrà predisposta una graduatoria degli aventi diritto. Il contributo economico previsto ammonta a 150 euro per ciascun beneficiario, somma destinata a sostenere spese legate alla frequenza scolastica e all’attività didattica.
Ruolo istituzionale e finalità sociali
Il programma rappresenta uno strumento di intervento mirato a rafforzare l’accesso all’istruzione, riducendo le disuguaglianze e favorendo la partecipazione degli studenti ai percorsi formativi. L’attenzione alle condizioni economiche delle famiglie si traduce in una misura che punta a garantire continuità scolastica e inclusione.
Il sostegno si inserisce in una più ampia strategia di promozione del diritto allo studio, con l’intento di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso educativo e contribuire alla costruzione di opportunità formative più eque.
Commenta per primo