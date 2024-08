Contributi per i libri di testo

E’ possibile inviare la domanda per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo, fornitura gratuita o semigratuita, per l’anno scolastico 2024-2025. E’ stato infatti pubblicato il bando rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado residenti nel Comune di Assisi e le richieste possono essere presentate esclusivamente tramite pec o in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza del Comune, 10, Assisi, entro e non oltre il 3 ottobre 2024.

Per accedere al contributo è necessario che le famiglie degli studenti residenti in Assisi siano in possesso di un Isee non superiore a 15 mila 493,71 euro. L’Ufficio scuola del Comune di Assisi ha trasmesso il bando con i relativi allegati a tutti gli istituti scolastici del territorio per una capillare diffusione.

Per ogni informazione e dettaglio relativi al bando è possibile consultare il sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.assisi.pg.it/2024/08/21/avviso-pubblico-per-la-fornitura-gratuita-o-semigratuita-dei-libri-di-testo-per-lanno-scolastico-2024-2025/