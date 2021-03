Corso di laurea economia del turismo di Assisi,12 marzo primo incontro digitale

di Lorenzo Capezzali

Nonostante il Covid l’universita’ di Pg non si ferma e propone un’agenda di lavori venerdì 12 marzo alle ore 15. L’appuntamento UTH (Umbria TourismHub), seconda edizione 2021, propone un progetto di formazione, disseminazione e networking con lo scopo di mettere in rete istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori per aprire un confronto sulle problematiche del turismo. Tema:”Il turismo in Umbria dopo il covid: siamo pronti alla ripartenza”. Punti salienti gli interventi di rappresentanze regionali, comunali, di confcommercio, federalbergi,fiavet,confindustria, cna turismo, assoturimo, confesercenti,agtu. Sei incontri totali per una cadenza di due al mese on line nell’aula digitale UTH. Il pubblico esterno potrà accedere dietro informazioni per il link d’ingresso all’aula digitale presso la segreteria organizzativa di Pietro Ronca…