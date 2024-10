Giovani e rete: prevenire i rischi online

Giovani e rete – Il 28 ottobre 2024, alle ore 16:30, si svolgerà un incontro organizzato dall’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) presso la sala convegni della FGCI Umbria, situata in strada di Prepo, 1 a Perugia. L’evento è destinato ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, con l’obiettivo di sensibilizzarli sui pericoli della rete, una tematica di crescente rilevanza nelle cronache quotidiane.

L’incontro ha ottenuto il supporto di diverse realtà sociali, tra cui scuole, associazioni sportive e altre organizzazioni. Il presidente dell’A.N.F.I. della provincia di Perugia, il Luogotenente cav. Giovanni Granato, ha dichiarato: “Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale, utile per fornire ai giovani gli strumenti necessari a riflettere sul valore della vita, che spesso viene trattato con leggerezza attraverso l’uso dei social media. Questi strumenti, sebbene utili, possono facilmente diventare pericolosi e portare a gesti inconsulti, soprattutto tra i più vulnerabili.”

In qualità di relatore, parteciperà all’evento l’avvocato Ten. Antonio Maria La Scala, noto esperto nel settore della sicurezza online, nonché vice presidente nazionale dell’A.N.F.I. e presidente dell’associazione culturale Gens Nova, impegnata nella lotta contro le violenze. La sua esperienza sarà fondamentale per fornire ai ragazzi informazioni pratiche e utili su come navigare in modo sicuro nel mondo digitale.

La giornata di incontri avrà inizio al mattino a Santa Maria degli Angeli, dove gli alunni della scuola di primo grado dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, sotto la direzione della dirigente Chiara Grassi, parteciperanno a sessioni formative. Questi incontri si propongono di creare un dialogo aperto e diretto con i giovani, per aiutarli a comprendere i rischi legati all’uso dei social media e delle piattaforme online.

Il fenomeno dell’uso eccessivo dei social media tra i giovani è un argomento di crescente preoccupazione. Le cronache riportano frequentemente casi di bullismo online, adescamenti e altre forme di violenza digitale, rendendo essenziale un intervento educativo e preventivo. Le esperienze condivise durante l’incontro mirano a costruire una consapevolezza critica, fornendo ai ragazzi gli strumenti per affrontare le sfide del mondo digitale con maggiore sicurezza.

L’A.N.F.I. si fa portavoce di un messaggio chiaro: la prevenzione è fondamentale per garantire un uso responsabile della tecnologia. La collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni è cruciale per creare una rete di protezione attorno ai giovani, in grado di supportarli nell’affrontare i pericoli della rete. La sinergia tra le varie realtà coinvolte rappresenta un passo importante per la formazione e la crescita dei giovani, affinché possano navigare nel web in modo sicuro e consapevole.

In sintesi, l’incontro del 28 ottobre rappresenta un’opportunità preziosa per educare i giovani sui rischi della rete, stimolando un confronto necessario e attuale. La partecipazione attiva di esperti e istituzioni è fondamentale per promuovere un uso sicuro e responsabile dei social media, contribuendo a formare una generazione più informata e protetta.