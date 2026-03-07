Governo finanzia la scuola di Assisi con un milione di euro

Risorse preziose per il rilancio della cultura nel territorio

Il tessuto educativo e monumentale umbro riceve una spinta decisiva grazie allo stanziamento di oltre un milione di euro deliberato dalla Struttura Commissariale. Il nuovo Piano di Ricostruzione ha messo nero su bianco cifre che incideranno direttamente sulla qualità della vita scolastica e sulla conservazione artistica, confermando l’attenzione nazionale verso le esigenze locali. La manovra finanziaria, che ammonta precisamente a 1.050.000 euro, si inserisce in una strategia di ampio respiro volta a consolidare le infrastrutture civiche colpite dalle fragilità del passato.

Investimenti strutturali per la formazione dei giovani

Il fulcro dell’intervento riguarda la scuola secondaria di primo grado Frate Francesco, destinataria di una tranche da 600.000 euro. Questi capitali permetteranno la riqualificazione integrale dell’auditorium dell’istituto, un luogo simbolo per la crescita dei ragazzi e per la socialità cittadina. L’obiettivo è trasformare uno spazio fisico in un polo funzionale e moderno, garantendo standard di sicurezza e fruibilità all’avanguardia per le nuove generazioni di studenti.

Recupero del patrimonio artistico a Palazzo Vallemani

Parallelamente al settore dell’istruzione, il provvedimento riserva 450.000 euro alla tutela dell’arte. I fondi sono vincolati al restauro degli affreschi nella Sala degli Sposi situata all’interno di Palazzo Vallemani. Si tratta di un’operazione tecnica di alta precisione, necessaria per preservare un tassello fondamentale dell’identità visiva del comune. La salvaguardia di queste opere rappresenta non solo un atto di conservazione, ma un potenziamento concreto dell’offerta turistica e culturale del territorio.

La sinergia tra istituzioni e filiera nazionale

L’assegnazione di tali risorse viene accolta con soddisfazione dai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia. Serena Morosi, capogruppo in Consiglio Comunale, e il consigliere Daniele Martellini hanno sottolineato la solidità della collaborazione con il Governo Meloni e con il Commissario Straordinario Guido Castelli. Secondo gli esponenti di opposizione, questo risultato è la prova tangibile di una filiera amministrativa che risponde con i fatti alle necessità dei cittadini, portando benefici che superano le dinamiche della politica locale.

Efficienza burocratica per l’apertura dei cantieri

Con i fondi ormai deliberati e disponibili, l’attenzione si sposta sulla fase operativa. La richiesta rivolta all’Amministrazione Comunale è quella di una gestione amministrativa impeccabile e priva di rallentamenti. Il completamento rapido dell’iter burocratico è considerato essenziale per trasformare i finanziamenti in cantieri aperti. La tempestività nell’esecuzione dei lavori sarà il parametro fondamentale per valutare l’impatto reale di questa importante iniezione di liquidità sulle strutture di Assisi.