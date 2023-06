Il dono delle classi 5° alla scuola primaria di Rivotorto

Il 12 settembre di 5 anni fa 25 bambini di appena 6 anni si sono seduti sui banchi della scuola primaria di Rivotorto. Oggi, all’indomani del termine del loro primo ciclo di studi, le classi 5° A e 5° B della scuola Primaria di Rivotorto hanno voluto lasciare un simbolo concreto della loro presenza, e lo hanno fatto con la stessa originalità, fantasia, vivacità, gioia e gratitudine con cui hanno percorso tutto il loro percorso scolastico.

Per questo, nel giardino che circonda tutta la scuola, ispirati dal progetto di plesso di questo ultimo anno “Noi come un albero”, insieme alle insegnanti Emanuela Pastorelli e Maria Chiara Pericolini, gli studenti delle Classi 5° di Rivotorto (per la 5° A: Angelucci Sofia, Brettagna Leonardo, Del Lugo Giulio, Ercolanetti Giacomo, Fagotti Guglielmo, Giulivi Lorenzo, Giulivi Maddalena, Lillocci Tommaso, Pennaforti Carlo, Roman David Mihai, Rotoni Angelica, Veschini Viola, Zanna Nicole – per la 5° B: Alice Neselcu Andrea, Federico Fioriti, Federico Draoli, Francesca Proietti, Aurora Rocchi, Caterina Bagnoletti, Maddalena Rossetti, Achille Spaccapanico Proietti, Natan Greco, Gioele Barabani, Mattia Pecci, Maria Mazzoli) hanno voluto piantare due alberi di ulivo accompagnati dalla frase “grazie maestra per tutte le volte che hai creduto in me”.

“E’ stato un momento di grande intensità” – riferisce uno dei genitori presenti e – continua – “le maestre ci hanno sempre supportato tantissimo nel loro percorso di crescita proprio come si fa per gli alberi prendendosene sempre cura con lo stesso amore e dedizione che non sono mai mancati nemmeno nei periodi più tristi in cui ci ha costretti la pandemia da Covid”.

Ma le emozioni non sono certo terminate nella giornata odierna, in quanto domani ci saranno altre sorprese durante la festa finale dello sport di fine anno scolastico.