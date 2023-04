Apertura Istruzione Piazza del Comune - Assisi Map

Il futuro dell’istruzione, incontro internazionale a Palazzo Comunale

Il futuro dell’istruzione – Si svolgerà ad Assisi, nella Sala della Conciliazione del Palazzo del Comune nei giorni 28-29 aprile 2023, Il workshop internazionale “The Future of Education, Skills and Productivity”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.

Nel corso della due giorni saranno analizzati i temi della misurazione del ‘capitale umano’, delle competenze dei lavoratori e l’effetto di questi fattori sulla performance economica nell’era della digitalizzazione e della quarta Rivoluzione Industriale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il King’s College, la Kingston University e il NIESR di Londra, è patrocinata dal Comune di Assisi e sarà dedicata alla memoria di Geoff Mason (NIESR e University College of London), esperto internazionale sulla misurazione del capitale umano e della produttività, temi su cui lo studioso aveva collaborato con i ricercatori del Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia e organizzato precedenti edizioni del Workshop di Assisi.

I lavori venerdì 28 aprile saranno aperti, alle ore 10.30, dal saluto del Prof. Marcello Signorelli, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Ateneo di Perugia e dall’introduzione sulla figura di Geoff Mason da parte di della Prof.ssa Mary O’Mahony (King’s College London).

Il workshop sarà caratterizzato anche dalle relazioni di due emeriti esperti internazionali, il Prof. Bart Van Ark (University of Manchester & The Productivity Institute) che tratterà il tema “Intangibles, skills and productivity: Lessons learned and opportunities ahead” e la Prof.ssa Sandra McNally (University of Surrey & London School of Economics) su “Equipping the future workforce: The role of apprenticeships?”.

Foto di Jan Mateboer da Pixabay