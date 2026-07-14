Lettura diffusa, premio nazionale da 45mila euro ai Comuni Umbri

Assisi guida la rete con Bastia Umbra e Bettona nel bando 2025

Assisi ottiene il riconoscimento nazionale con il progetto condiviso

Assisi conquista il riconoscimento di “Città che legge 2025” grazie a un progetto sviluppato insieme ai Comuni di Bastia Umbra e Bettona, ottenendo un finanziamento di 45 mila euro nell’ambito del bando promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura. Il progetto, intitolato “Leggere oltre le mura”, è stato presentato dal Comune di Assisi in qualità di ente capofila, con la collaborazione degli altri due Comuni e il coinvolgimento dell’associazione Birba e della Cooperativa sociale Fare.

Il contributo rappresenta il massimo finanziamento previsto per le reti territoriali comprese nella fascia demografica tra 50 mila e 100 mila abitanti, premiando una proposta costruita sulla cooperazione tra amministrazioni pubbliche e realtà del territorio.

Un progetto per rendere i libri più vicini ai cittadini

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare l’accesso alla lettura, portando libri e servizi culturali anche oltre i tradizionali spazi delle biblioteche e dei centri storici. Il progetto punta infatti a favorire una presenza più capillare della lettura attraverso la realizzazione di nuovi presìdi culturali e punti di prestito, raggiungendo aree meno servite e contesti in cui l’accesso ai libri risulta ancora limitato.

La finalità è superare sia le distanze fisiche sia quelle sociali, creando nuove occasioni di incontro con la lettura e favorendo un percorso di inclusione culturale rivolto all’intero territorio coinvolto. L’idea è quella di trasformare il libro in uno strumento facilmente accessibile, capace di raggiungere cittadini di ogni età anche al di fuori dei percorsi tradizionali.

Il valore della collaborazione tra i tre Comuni

Uno degli elementi che ha caratterizzato il progetto è stata la capacità di costruire una rete stabile tra i tre Comuni, mettendo insieme competenze, esperienze e progettualità già sviluppate nel settore della promozione della lettura.

Assisi ha coordinato la candidatura, mentre Bastia Umbra e Bettona hanno partecipato alla definizione di un programma condiviso, affiancati dall’associazione Birba e dalla Cooperativa sociale Fare, partner che contribuiranno allo sviluppo delle attività previste.

La collaborazione istituzionale è stata uno dei punti di forza della proposta, valorizzando il lavoro svolto negli anni dalle biblioteche comunali insieme al mondo associativo locale.

Biblioteche e associazioni protagoniste del percorso

Le biblioteche comunali rappresentano il cuore operativo dell’iniziativa, grazie a un’attività già consolidata nella promozione della lettura e nella costruzione di rapporti con scuole, associazioni e cittadini.

Il progetto intende rafforzare questo patrimonio di esperienze, ampliando le opportunità di partecipazione e sviluppando nuovi servizi che consentano di raggiungere una platea sempre più ampia di lettori.

Accanto alle amministrazioni comunali, l’associazione Birba e la Cooperativa sociale Fare contribuiranno allo sviluppo delle attività previste, consolidando una rete territoriale che punta a fare della lettura uno strumento di crescita sociale e culturale.

Il riconoscimento del Ministero della Cultura

Il finanziamento ottenuto conferma il valore della proposta presentata dal territorio assisano, premiando una progettazione condivisa che ha saputo mettere al centro la diffusione della cultura e l’accessibilità ai libri.

Il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la vicesindaco con delega alla cultura Veronica Cavallucci hanno evidenziato come il risultato rappresenti un importante riconoscimento per il territorio e per il lavoro svolto in questi anni dalle biblioteche comunali insieme alle associazioni locali. Hanno inoltre sottolineato che la collaborazione tra enti pubblici e partner del progetto costituisce un elemento fondamentale per continuare a sviluppare iniziative capaci di promuovere la lettura come strumento di crescita civile e sociale.

Un laboratorio culturale aperto al territorio

Con il progetto “Leggere oltre le mura”, Assisi, Bastia Umbra e Bettona si preparano ora ad avviare un percorso condiviso che mira a rendere la lettura sempre più presente nella vita quotidiana delle comunità.

L’investimento consentirà di rafforzare la rete culturale esistente e di creare nuove opportunità di accesso ai libri, valorizzando il ruolo delle biblioteche e delle realtà associative. L’obiettivo è sviluppare un modello territoriale in cui la cultura possa raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, contribuendo a rendere la lettura un patrimonio realmente condiviso e accessibile.