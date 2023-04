Maria Giulia Pascolini è ingegnere, laureata con 110 e lode

Maria Giulia Pascolini si è brillantemente laureata in ingegneria meccanica presso l’università degli studi di Perugia. Ha centrato un magnifico 110 e lode. La sua tesi aveva come titolo: “Simulazione in ambiente multicorpo e verifica strutturale agli elementi finiti di un Tilting Trolley per l’assemblaggio di satelliti di grandi dimensioni”.

Tesi realizzata in collaborazione con la Fomap di Petrignano di Assisi. Il lavoro di tesi si é concentrato sulla verifica strutturale di un macchinario che viene utilizzato in fabbrica durante le fasi di integrazione dei satelliti, con l’ obiettivo di mostrare all’azienda le potenzialità che un codice innovativo, come la modellazione multicorpo abbinata a quella agli elementi finiti, può avere in un’ottica di progettazione piuttosto che di qualifica di una intera struttura.

La tesi ha come relatore il professore Filippo Cianetti, professore ordinario di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine, Presidente del Consiglio di Intercorso dei Corsi di Studio in Ingegneria Meccanica, che aggiunge “ancora una testimonianza della vocazione del Dipartimento di Ingegneria e dei Corsi di Studio in Ingegneria Meccanica a fare ricerca collaborando con il tessuto industriale del territorio. Ma gli orizzonti non si limitano al nostro territorio visto che nella stessa seduta di laurea si sono discusse tesi, sempre in ambito aerospaziale, svolte in collaborazione con la NASA. ”

Alla neo ingegnere le congratulazioni sincere della nostra redazione.