Premio “Giuseppina Baldoni”: Creatività e Inclusione in Primo Piano

Giovedì 30 maggio, alle ore 11:00, l’Auditorium comunale della scuola media “Galeazzo Alessi” di Santa Maria degli Angeli, in via E. Toti, ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio “Giuseppina Baldoni”. Questo concorso, promosso dall’azienda Umbria Gas e istituito dalla famiglia Baldoni Franceschini, è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie del Comune di Assisi.

L’obiettivo del Premio “Giuseppina Baldoni” è quello di promuovere valori di inclusione e superamento delle barriere della disabilità e della diversità attraverso la collaborazione e la creatività. Gli studenti partecipanti hanno realizzato elaborati grafico-pittorici su temi liberi, esprimendo la loro visione del mondo e della diversità.

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di diverse personalità, tra cui Anna Maria Baldoni, amministratrice unica di Umbria Gas e promotrice dell’iniziativa, e i membri della famiglia Franceschini – Giulio, Chiara, Giulia e Federica – che coordinano il progetto nelle scuole. La giuria tecnica, composta dal professor Roberto Leoni, l’avvocato Giuseppe Caforio, le professoresse Lina Franceschini e Valentina Fabbri, la direttrice Loredana Mondellini, il professor Paolo Scilipoti e le insegnanti Donatella Porzi, Luigina Chiappini e Nada Pieri, avrà il compito di valutare i lavori e scegliere i vincitori.

Giuseppina Baldoni, nata il 31 agosto 1966 e deceduta il 13 febbraio 2020, è stata una figura significativa per la sua capacità di vivere pienamente nonostante la sindrome di Down. Cresciuta a Tordandrea di Assisi negli anni ’70, Giuseppina ha avuto l’opportunità di seguire un percorso educativo simile a quello dei suoi coetanei grazie al sostegno di insegnanti dedicati, presidi illuminati e compagni di classe inclusivi. In un’epoca in cui termini come “inclusività” erano poco diffusi, Giuseppina rappresentava un esempio di integrazione scolastica e sociale.

Il Premio “Giuseppina Baldoni” non solo celebra la memoria di Giuseppina, ma mira anche a incoraggiare le nuove generazioni a coltivare valori di inclusione e accettazione, utilizzando l’arte come mezzo di espressione e riflessione. L’iniziativa rappresenta un passo importante per sensibilizzare i giovani e la comunità sull’importanza di accogliere e valorizzare la diversità in tutte le sue forme.

Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a partecipare alla cerimonia, sottolineando l’importanza di supportare progetti che promuovono la coesione sociale e l’accettazione. La partecipazione e il coinvolgimento della comunità sono fondamentali per diffondere questi valori e rendere la società più inclusiva e accogliente per tutti.