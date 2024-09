Proietti: la scuola come strumento di crescita e uguaglianza

Proietti: la scuola – Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la candidata alla presidenza della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato il valore cruciale del sistema educativo. In una dichiarazione rilasciata il 9 settembre 2024 a Perugia, Proietti ha evidenziato il ruolo della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di crescita personale e sociale.

“La scuola è uno strumento di emancipazione, che promuove l’uguaglianza e il sapere”, ha affermato Proietti. Ha inoltre ribadito come l’educazione sia un percorso che mira a creare una società più equa, capace di abbattere pregiudizi e di offrire opportunità di crescita a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni di partenza.

Nel suo messaggio rivolto agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie, Proietti ha dichiarato: “L’inizio di ogni anno scolastico rappresenta un nuovo viaggio di apprendimento e crescita. Oltre agli studenti, desidero estendere il mio augurio anche a tutto il personale scolastico, dai docenti ai collaboratori, fino ai dirigenti scolastici e alle famiglie”. Ha poi espresso l’importanza di creare un ambiente scolastico fondato sulla fiducia reciproca e sulla gioia di vivere insieme un percorso formativo.

Secondo Proietti, il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema educativo è fondamentale per garantire il successo della scuola come istituzione. “Dalla comunità educante fino alle Istituzioni, è necessario un impegno collettivo. Solo con la collaborazione di tutti possiamo realizzare un futuro fondato sulla fiducia e sulla condivisione”. Questo appello evidenzia il valore di una scuola che va oltre l’istruzione formale, per diventare un ambiente che favorisce la crescita civica e sociale dei giovani.

In un contesto in cui il dibattito sul ruolo della scuola è sempre più centrale, Proietti ha insistito sull’importanza di un’educazione inclusiva, capace di preparare i cittadini di domani. “La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio dove si costruiscono le basi di una società più giusta, senza pregiudizi”, ha sottolineato.

Il messaggio di Proietti si inserisce nel più ampio dibattito sul futuro della scuola in Italia, in un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni sociali e tecnologiche. Le parole della candidata alla presidenza regionale evidenziano la necessità di un rinnovato impegno per garantire che il sistema educativo risponda alle sfide del presente, favorendo la formazione di cittadini consapevoli e attivi.

Con l’inizio dell’anno scolastico, il tema dell’educazione torna al centro dell’attenzione, non solo per quanto riguarda i contenuti didattici, ma anche per l’importanza che riveste nella costruzione di una società fondata su valori condivisi. Proietti ha insistito sulla necessità di rafforzare questi valori, evidenziando come la scuola possa e debba giocare un ruolo chiave in questo processo.

In conclusione, il discorso di Stefania Proietti rappresenta un chiaro invito a considerare la scuola come il fulcro della crescita personale e sociale. Il suo messaggio sottolinea l’importanza di un’educazione che non si limiti a trasmettere conoscenze, ma che contribuisca alla costruzione di una società più equa e inclusiva.