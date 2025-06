Proroga al 6 luglio per le iscrizioni agli asili nido di Assisi

Restano ancora disponibili alcuni posti nei quattro nidi

Proroga al 6 luglio – È stato esteso fino al 6 luglio 2025 il termine per presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali di Assisi per l’anno educativo 2025-2026. La decisione di posticipare la scadenza, inizialmente fissata al 22 giugno, è stata adottata dall’amministrazione comunale per permettere il pieno utilizzo dei posti disponibili, ancora non del tutto assegnati al momento della chiusura originaria del bando.

I servizi educativi comunali per la prima infanzia si articolano in quattro sedi, situate a Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. L’offerta si rivolge a bambini tra i tre mesi e i tre anni di età residenti nel territorio comunale di Assisi. Tuttavia, possono essere accolti anche minori non residenti, purché rientranti in specifici criteri di ammissibilità. Tra questi, è necessario che almeno un genitore risieda in uno dei Comuni appartenenti alla Zona Sociale 3, ovvero Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, oppure in un Comune confinante, se il genitore svolge attività lavorativa all’interno del territorio di Assisi. È considerato requisito valido anche la residenza di un nonno nel Comune di Assisi.

Proroga al 6 luglio

La procedura d’iscrizione richiede la compilazione e la firma di un modulo disponibile online, consultabile sul sito ufficiale del Comune nella sezione dedicata ai servizi scolastici. Alla domanda devono essere allegati una copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia del documento di identità del firmatario.

L’invio della documentazione deve avvenire in modalità telematica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it. Il termine ultimo per la trasmissione digitale è fissato alle ore 23.59 del 6 luglio 2025. È altresì possibile procedere con la consegna diretta della domanda in formato cartaceo presso l’ufficio Protocollo del Comune, osservando in questo caso la scadenza anticipata alle ore 12.00 del 4 luglio 2025, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico.

L’iniziativa di proroga è motivata dalla volontà di ottimizzare l’impiego delle strutture e del personale educativo, cercando di rispondere alle esigenze delle famiglie residenti e di quelle che, pur non essendo formalmente domiciliate ad Assisi, mantengono legami significativi con il tessuto territoriale, attraverso la presenza familiare o lavorativa. In questo contesto, l’Amministrazione ha inteso valorizzare ogni possibilità di accesso al servizio, mantenendo al contempo criteri di selezione che garantiscano equità e trasparenza.

L’ampliamento dei tempi per la presentazione delle istanze rientra in una più ampia strategia di sostegno alle famiglie, particolarmente attenta alla fascia 0-3 anni, considerata cruciale nella definizione dei percorsi educativi e di socializzazione dei più piccoli. I nidi comunali rappresentano infatti un presidio educativo fondamentale per la prima infanzia, integrando le politiche sociali e scolastiche del territorio.

I genitori interessati possono reperire tutte le informazioni necessarie rivolgendosi agli uffici comunali competenti. L’ufficio Scuola e Politiche per lo sport resta disponibile per eventuali chiarimenti, sia tramite posta elettronica, sia telefonicamente, offrendo supporto nella fase di compilazione e trasmissione delle domande.

Il numero di posti ancora liberi non è stato ufficialmente comunicato, ma la proroga dei termini suggerisce una disponibilità tale da consentire l’accoglienza di ulteriori richieste. Resta invariato il criterio di accesso basato sul punteggio, determinato dalla combinazione di parametri anagrafici, familiari, economici e lavorativi, secondo quanto stabilito dal regolamento vigente.

Le domande che perverranno entro il nuovo termine saranno esaminate con le stesse modalità di valutazione previste per quelle già pervenute prima della proroga. L’esito delle graduatorie sarà successivamente pubblicato, come da prassi, sul sito istituzionale del Comune. L’ammissione definitiva sarà condizionata alla disponibilità dei posti presso le singole strutture.

L’opportunità offerta con la proroga rappresenta una chance aggiuntiva per i nuclei familiari che, per diverse ragioni, non hanno presentato la domanda entro la scadenza iniziale. L’intento è garantire un accesso il più ampio possibile ai servizi educativi, senza compromettere la qualità del percorso formativo né la sostenibilità organizzativa dei nidi.

Con questa iniziativa, il Comune di Assisi conferma il proprio impegno nell’ambito delle politiche per la prima infanzia, rinnovando la disponibilità dei propri uffici a favorire una gestione agevole, inclusiva e ordinata delle iscrizioni ai servizi scolastici.