Roma Pass Assisi assegnati ai sessanta studenti delle scuole

I biglietti speciali per la cultura consegnati ad Assisi

Un importante tassello nel gemellaggio culturale tra la Città serafica e la Capitale si è concretizzato nelle aule scolastiche umbre. Oltre sessanta tessere speciali per l’accesso gratuito ai principali circuiti museali ed archeologici romani sono state ufficialmente consegnate ad altrettanti alunni degli istituti superiori del territorio. L’iniziativa rientra direttamente nel quadro del protocollo d’intesa strategico siglato il 5 aprile 2025 tra le due amministrazioni comunali, nato sotto l’egida delle celebrazioni per il Giubileo e dei Centenari francescani. I giovani beneficiari dei titoli di viaggio e ingresso sono stati selezionati tramite un apposito concorso pubblico.

Il concorso e gli istituti premiati

La selezione è avvenuta attraverso il bando denominato Roma-Assisi insieme per il Giubileo e i Centenari Francescani, una competizione di idee rivolta espressamente a tutte le scuole locali. Agli studenti veniva richiesta la progettazione e la realizzazione di opere inedite di natura grafica o letteraria in grado di esprimere i legami storici tra i due centri. A ricevere il riconoscimento sono state due classi del liceo Sesto Properzio, nello specifico la seconda AC e la quarta BS, insieme al laboratorio artistico Art Living Lab del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli. I ragazzi hanno elaborato sia progetti grafici tradizionali sia modelli tridimensionali complessi, interpretando con spiccata originalità i valori dell’accoglienza, della cooperazione e del dialogo interreligioso.

La consegna ufficiale nelle classi

Le cerimonie di premiazione si sono svolte sul campo con la visita della delegazione istituzionale direttamente nei singoli plessi scolastici interessati. La presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi e l’assessore ai servizi scolastici Scilla Cavanna hanno guidato gli incontri, accompagnate dal dirigente dell’ufficio comunale per il turismo e il marketing territoriale Giulio Proietti Bocchini. I rappresentanti dell’esecutivo cittadino hanno portato agli studenti e al corpo docente i complimenti ufficiali del sindaco Valter Stoppini, evidenziando il valore artistico e concettuale dei lavori esaminati dalla commissione.

Prospettive di inclusione sociale

Durante gli incontri è stato ricordato come la sinergia istituzionale preveda uno scambio reciproco di flussi e di agevolazioni. La delegazione umbra si era infatti recata in precedenza in Campidoglio, ricevuta dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, per il ritiro formale dei pass romani e per la contestuale consegna delle tessere gemelle destinate ai cittadini della Capitale. Una quota di questi titoli di accesso è stata già distribuita ai neo diciottenni in occasione della Festa della Repubblica, mentre i restanti tagliandi saranno attribuiti a soggetti con fragilità sociali, associazioni di volontariato e sportivi meritevoli del territorio per garantire la massima coesione e inclusione.