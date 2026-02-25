Nella cornice simbolica di Assisi, dove San Francesco continua a incarnare i valori universali di fraternità e custodia del creato a ottocento anni dalla scomparsa, l’Università degli Studi di Perugia ha promosso un momento di straordinaria significanza nel panorama accademico internazionale. La sottoscrizione della Carta di Assisi rappresenta uno snodo cruciale nel dibattito contemporaneo attorno al ruolo delle istituzioni universitarie come protagoniste attive nella costruzione di una cultura della pace globale.

Le radici di una visione condivisa

Presso Palazzo Bernabei, sede dell’ateneo perugino in Umbria, si è riunita una delegazione rappresentativa di ventidue atenei provenienti da quattro continenti diversi. Questa convergenza fisica e ideale incarna pienamente l’ambizione del documento: trasformare le università da semplici centri di trasmissione della conoscenza in organismi viventi dedicati al superamento delle polarizzazioni che caratterizzano il contesto geopolitico mondiale.

### Il significato profondo di un documento condiviso

Il testo della Carta articola una visione organica e multidimensionale della responsabilità universitaria contemporanea. In primo luogo, afferma con chiarezza che l’università costituisce uno spazio universale dove la relazione umana e il confronto libero tra idee possono realizzarsi senza vincoli ideologici preconcetti. Questa dichiarazione assume una pregnanza particolare in un periodo storico segnato da frammentazioni crescenti e da dinamiche conflittuali che sembrano erodere gli spazi di dialogo costruttivo.

In secondo luogo, il documento reinterpreta radicalmente la nozione stessa di pace, rifiutando categoricamente l’idea che possa ridursi a uno slogan comunicativo. Diversamente, la Carta la qualifica come processo lungo, formativo, che richiede dedizione sistematica e impegno generazionale continuo. Questa prospettiva trasforma la ricerca della pace da obiettivo astratto a pratica concreta radicata nell’educazione e nella produzione del sapere.

Fondamentale risulta inoltre l’affermazione della responsabilità etica intrinseca alla conoscenza stessa. Le università firmatarie riconoscono che ogni scelta accademica, ogni orientamento della ricerca, ogni decisione collegiale comporta implicazioni morali che non possono essere ignorate o relegate a margine della missione istituzionale.

### Reti internazionali e impegni concreti

Le università sottoscrittrici si sono vincolate pubblicamente a tradurre questi principi in azioni osservabili e misurabili nel tempo. L’impegno prevede lo sviluppo di percorsi formativi specificamente dedicati alle tematiche della pace, la costituzione di centri di studio interdisciplinari che favoriscono l’osmosi tra diverse aree della conoscenza, la creazione di reti internazionali di cooperazione capaci di generare sinergie concrete, e infine l’implementazione di strumenti sofisticati per la valutazione etica delle collaborazioni scientifiche che si sviluppano in contesti segnati da conflittualità.

Tra gli atenei presenti figurano istituzioni di rilievo europeo e mondiale. La Université Catholique di Lione, la Universidad de Guadalajara in Messico, la Agricultural University di Tirana, la Université Clermont Auvergne si sono affiancate ai principali atenei italiani come Sapienza, Firenze, Siena, Macerata, Camerino, Urbino, L’Aquila, rappresentando una geografia del sapere globale. Tale diversità geografica conferisce autorevolezza ed estensione alla dichiarazione.

### Le parole del Rettore di Perugia

Massimiliano Marianelli, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ha fornito una lettura interpretativa profonda dell’iniziativa. Secondo Marianelli, il significato essenziale risiede nel richiamo esplicito a questi spazi istituzionali come portatori di un messaggio di pace. Assisi, quale territorio geografico e simbolico insieme, rappresenta per la regione, per l’ateneo e per l’umanità intera la parola pace espressa con forza straordinaria proprio nel contesto celebrativo dell’ottocentenario francescano.

Il Rettore ha sottolineato come la presentazione dell’iniziativa avvenga precisamente durante i giorni dell’ostensione delle spoglie mortali del Santo, creando una sincronicità che amplifica il significato spirituale e culturale dell’evento. Parlare di università come ponti di pace significa riconoscere che tale vocazione qualifica l’essenza stessa dell’università dal momento della sua fondazione, identificandola come luogo dove le relazioni si sviluppano positivamente e dove l’umanità progredisce nei suoi aspetti intellettuali e morali.

Marianelli ha inoltre evidenziato come Francesco incarni un umanesimo della pace caratterizzato dall’enfasi sulla relazione interpersonale, sulla cura dell’altro e sull’attenzione all’ambiente naturale inteso come sistema interconnesso. In tempi segnati da conflitti inaspettati e da fratture geopolitiche difficilmente prevedibili, pronunciare la parola pace rappresenta una posizione controcorrente ma imprescindibile. Il fatto che delegati provenienti da continenti lontani convergessero ad Assisi per affermare questo impegno nel contesto dell’inaugurazione dell’anno accademico settecentoventottesimo dell’ateneo perugino costituisce un evento di straordinaria risonanza simbolica.

### Il preludio all’anno accademico 2025-2026

La sottoscrizione della Carta rappresenta il momento di apertura ideale per la cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 2025-2026, programmata per il 26 febbraio presso l’Aula Magna del Rettorato di Palazzo Murena a Perugia. Questo evento marchia simbolicamente il continuarsi di una tradizione accademica ormai settecentottantenne, inscrivendosi nel solco profondo scavato dalle università medievali nella coscienza europea e mondiale.

La convergenza tra la sottoscrizione della Carta e l’inaugurazione dell’anno accademico non risulta casuale, bensì risponde a una logica narrativa precisa: il rinnovamento dell’impegno etico universitario precede e orienta il nuovo anno di attività didattica e di ricerca, stabilendo il contesto valoriale entro cui tale attività dovrà svilupparsi.

### Autorità istituzionali nel dialogo

Accanto ai rettori e alle rettrici universitarie, la Tavola Rotonda ha accolto rappresentanti delle autorità civili e religiose, sottolineando l’importanza trasversale riconosciuta all’iniziativa. La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha partecipato in collegamento remoto, il Vice Presidente della Provincia di Perugia Laura Servi era presente fisicamente, così come il Sindaco di Assisi Valter Stoppini. Tale presenza confermava come il tema della pace attraversi le dimensioni amministrative, civili e spirituali della società contemporanea.

La partecipazione di Padre Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha aggiunto una dimensione di radicamento spirituale all’evento, connettendo la dichiarazione universitaria alla tradizione francescana vivente. La Comunità di Governo dell’ateneo perugino al completo, insieme ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti universitari, confermava l’impegno istituzionale complessivo verso questa direzione strategica.