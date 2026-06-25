Assisi stanzia 45mila euro per strade vicinali private

Contributi a fondo perduto, domande entro il 14 luglio
Il Comune di Assisi ha aperto un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto destinati alla manutenzione ordinaria delle strade vicinali private presenti sul territorio comunale. La dotazione finanziaria complessiva stanziata dall’ente ammonta a 45mila euro. Le domande devono pervenire entro le ore 12 di lunedì 14 luglio 2026.
Il bando è rivolto esclusivamente ai proprietari frontisti, ovvero ai titolari di tratti stradali privati sui quali sia accertato e riconosciuto un uso pubblico. Possono accedere al finanziamento soltanto gli interventi classificati come manutenzione ordinaria e non soggetti ad autorizzazione edilizia. Rientrano in questa categoria il ricarico con ghiaia o materiale stabilizzato, il rifacimento parziale di superfici asfaltate esistenti, la fresatura per il livellamento del piano stradale e il ripristino delle buche.
I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dai proprietari frontisti richiedenti, i quali sono tenuti a presentare preventivamente al Comune la documentazione tecnica relativa all’intervento programmato.
L’importo del contributo assegnabile a ciascuna domanda verrà determinato sulla base di specifici criteri di valutazione. Il primo riguarda l’importanza della strada, misurata considerando il numero di residenti e abitazioni servite, i flussi di traffico, la lunghezza del tratto, la presenza di attività artigianali, agricole o industriali raggiungibili attraverso di essa, nonché i collegamenti con la viabilità comunale o provinciale. Il secondo criterio riguarda il grado di urgenza dell’intervento, valutato in funzione dello stato di percorribilità della strada al momento della presentazione dell’istanza. Il terzo criterio prende in considerazione il numero di frontisti che usufruiscono della strada. In caso di domande giudicate equivalenti sotto tutti i profili, prevarrà l’ordine cronologico di ricezione della richiesta.
Al termine dell’istruttoria, l’amministrazione comunale redigerà una graduatoria e ripartirà le risorse disponibili in modo proporzionale tra le domande ammesse. Il contributo massimo erogabile non potrà in ogni caso superare il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.
Le domande, da redigere utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Comune di Assisi, oppure inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo in Piazza del Comune 10, 06081 Assisi (Perugia). In alternativa, è prevista la consegna a mano presso lo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, situato nella stessa sede. Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul portale istituzionale del Comune di Assisi.
Commenta per primo