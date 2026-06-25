Assisi stanzia 45mila euro per strade vicinali private

Vinicius trascina il Brasile al primo posto nel girone C, 3-0 alla Scozia Ancelotti ritrova Neymar e attende ai sedicesimi la seconda del girone F

Il Marocco batte Haiti 4-2 e chiude secondo nel girone C Saibari e compagni attendono una fra Olanda, Giappone e Svezia ai sedicesimi

Il Sudafrica sorprende la Corea del Sud e vola ai sedicesimi La nazionale di Broos incontrera' il Canada

Messico perfetto, 3-0 alla Repubblica Ceca e punteggio pieno La squadra di Aguirre avanza ai sedicesimi e attende una migliore terza

Bosnia batte 3-1 il Qatar e spera ancora di proseguire il suo Mondiale Dzeko e compagni chiudono terzi la fase a gironi e devono attendere gli altri risultati

Svizzera-Canada 2-1, elvetici e nordamericani ai sedicesimi del Mondiale Vargas e Manzambi firmano le reti del primato nel girone per gli uomini di Marsch

Nato, Rutte elogia Trump “Leader mondo libero”, ma presidente Usa attacca l’Italia WASHINGTON (STATI UNITI (ITALPRESS) – Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l’incontro bilaterale nello Studio Ovale, attribuendogli un ruolo decisivo nel rafforzamento dell’Alleanza Atlantica e nell’aumento delle spese militari da parte degli alleati europei. Nel corso dell’incontro con la stampa, Trump ha però espresso […]

Iran, Trump “Deluso dall’Italia, dalla Francia e da altri” ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia, il Regno Unito, la Germania, la Spagna e la Francia ci hanno deluso, ci hanno mollato”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un incontro bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte. “La Nato ci ha deluso, qualcun altro nella mia posizione non […]

Difesa, Meloni “L’Europa deve assumersi le proprie responsabilità” BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “L’Europa deve assumersi leproprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portandoavanti con decisione il cammino intrapreso per una componente piùforte e solida dell’Alleanza atlantica”. Così la presidente delConsiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo la riunione dei leader E5 a Berlino. “Gli impegni che tutti gli Stati membri della […]