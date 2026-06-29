Lavori ai lampioni: cambia la viabilità in centro storico di Assisi

Tre giorni di limitazioni per i lavori sulla rete illuminazione LED

Nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2026 il centro storico di Assisi sarà interessato da una serie di modifiche temporanee alla circolazione per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete della pubblica illuminazione. Gli interventi riguardano il progetto di relamping ed efficientamento energetico promosso dal Comune di Assisi e affidato alla Società ENGIE Servizi Spa, finalizzato alla sostituzione degli attuali punti luce con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED.

Le limitazioni al traffico sono state definite attraverso un’ordinanza della Polizia locale e interesseranno alcune delle principali vie del centro cittadino, con chiusure temporanee e modifiche alla circolazione necessarie a garantire la sicurezza delle attività di cantiere e di tutti gli utenti della strada.

Intervento sulla rete della pubblica illuminazione

L’operazione rientra nel programma di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica previsto dal Comune di Assisi. L’intervento consiste nella sostituzione delle lampade esistenti con apparecchi a LED, tecnologia che consente una maggiore efficienza energetica e una riduzione dei consumi rispetto ai sistemi tradizionali.

Per permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza sarà necessario limitare temporaneamente la circolazione veicolare nelle aree interessate dai cantieri. Le modifiche saranno applicate esclusivamente durante le fasce orarie indicate dall’ordinanza.

Le modifiche previste per mercoledì 1 luglio

La prima giornata di lavori interesserà via Metastasio. Dalle ore 7 alle ore 18 sarà vietato il transito a tutti i veicoli nel tratto coinvolto dalle operazioni.

Contestualmente sarà istituito il doppio senso di marcia nei tratti stradali non interessati dal cantiere. Lo stesso provvedimento riguarderà anche via San Paolo e via San Giacomo, dove la circolazione sarà consentita esclusivamente ai mezzi dei residenti della zona e ai veicoli diretti alla Casa di Riposo “A. Rossi”.

Le modifiche sono state studiate per garantire l’accessibilità alle abitazioni e alla struttura assistenziale, limitando al tempo stesso l’interferenza con le attività di cantiere.

Chiusura di via Bernardo da Quintavalle il 2 luglio

Giovedì 2 luglio le operazioni si sposteranno in via Bernardo da Quintavalle.

Anche in questo caso, dalle ore 7 alle ore 18, sarà vietato il transito a tutti i veicoli lungo la strada interessata dai lavori. La chiusura consentirà alle squadre incaricate di procedere con la sostituzione dei corpi illuminanti senza interferenze con il traffico veicolare.

L’intervento rappresenta una delle tappe previste nel programma di riqualificazione dell’illuminazione del centro storico.

Le limitazioni previste nella giornata del 3 luglio

Venerdì 3 luglio i provvedimenti interesseranno nuovamente via Bernardo da Quintavalle, ma con una fascia oraria più ridotta.

Il divieto di transito sarà infatti in vigore dalle ore 11 alle ore 14. Contestualmente sarà istituito il senso unico di marcia in direzione discendente lungo via Giotto e via Brizi, con percorso verso Piazzetta Garibaldi.

La modifica della circolazione consentirà di mantenere una viabilità alternativa durante le operazioni previste nel corso della mattinata.

Ordinanza della Polizia locale

Tutti i provvedimenti sono stati adottati con apposita ordinanza della Polizia locale del Comune di Assisi.

L’obiettivo delle limitazioni è garantire condizioni di sicurezza sia per il personale impegnato nei lavori sia per cittadini e automobilisti, assicurando al tempo stesso il regolare svolgimento dell’intervento di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica.

Al termine delle lavorazioni la viabilità tornerà alle normali condizioni di esercizio, mentre il nuovo sistema di illuminazione contribuirà al rinnovamento degli impianti presenti nel centro storico attraverso l’installazione di apparecchi LED destinati a sostituire quelli attualmente in funzione.