Lavori ai lampioni, cambia la viabilità nel centro di Assisi

Tra 3 e 4 agosto stop al traffico in quattro vie del centro.

🚧 Lavori ai lampioni – Assisi, il 3 e 4 agosto cambiano traffico e circolazione nel centro storico per lavori di relamping della pubblica illuminazione. Previsti divieti e modifiche temporanee in diverse vie per consentire i lavori. Oggi….

Intervento sulla pubblica illuminazione nel centro storico

Cambiano temporaneamente le regole della circolazione nel centro storico di Assisi per consentire l’esecuzione di un intervento di relamping e di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione. Le modifiche interesseranno le giornate del 3 e 4 agosto 2026, quando alcune strade saranno interessate da limitazioni al traffico stabilite con apposita ordinanza della Polizia locale.

L’intervento sarà eseguito dalla Società ENGIE Servizi Spa, incaricata dal Comune di Assisi, e riguarda la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con nuovi sistemi a tecnologia LED, progettati per garantire una maggiore sostenibilità e una migliore efficienza energetica dell’impianto di illuminazione pubblica.

Le limitazioni previste il 3 agosto

La prima giornata di lavori interesserà diverse vie del centro storico. In via Sant’Agnese sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 13.30.

Nello stesso giorno, il divieto di transito coinvolgerà anche via Giotto e via Brizi, dove la sospensione della circolazione sarà in vigore dalle 11.30 alle 13.30. Le limitazioni sono state predisposte per consentire agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza durante la sostituzione degli impianti di illuminazione.

Le modifiche alla circolazione del 4 agosto

Il secondo giorno di intervento riguarderà via Fortini, dove sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 10.30 alle 15.

Nella medesima fascia oraria saranno introdotte modifiche anche in via San Francesco e via Merry Del Val, dove sarà consentito il doppio senso di circolazione esclusivamente ai cittadini residenti, così da garantire l’accesso alle abitazioni durante l’esecuzione dei lavori.

L’obiettivo dei lavori

L’intervento rientra nelle attività di efficientamento della pubblica illuminazione promosse dal Comune di Assisi attraverso la sostituzione delle lampade tradizionali con nuovi apparecchi LED. L’operazione punta a rendere l’impianto più moderno e sostenibile, migliorando l’efficienza energetica e aggiornando le infrastrutture presenti nel centro storico.

Le attività richiedono l’occupazione temporanea della sede stradale e, per questo motivo, è stato necessario predisporre limitazioni alla circolazione in alcune delle vie interessate dal cantiere.

Ordinanza della Polizia locale

I provvedimenti sono stati adottati con ordinanza della Polizia locale per assicurare la tutela della sicurezza sia dei cittadini sia degli operatori impegnati nell’intervento. Le modifiche alla viabilità consentiranno lo svolgimento regolare delle operazioni previste, limitando i rischi durante le fasi di sostituzione dei corpi illuminanti.

Al termine delle lavorazioni, la circolazione tornerà alle normali condizioni previste nelle strade interessate, con il completamento dell’intervento di relamping programmato nelle due giornate.