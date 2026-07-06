Riqualificazione cimiteri, il Comune investe 218mila euro ad Assisi

Interventi diffusi nei cimiteri comunali e nuovi lavori in arrivo

Il Comune di Assisi ha avviato un programma di interventi destinato alla riqualificazione dei principali cimiteri comunali, con un investimento complessivo di circa 218 mila euro. Le opere riguardano diversi luoghi del territorio e comprendono lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento dell’accessibilità e sistemazione delle infrastrutture interne. Nei prossimi giorni prenderanno inoltre il via nuovi interventi nell’area cimiteriale di Santa Maria degli Angeli, mentre è già in corso un’attività di verifica tecnica che coinvolge tutti gli altri cimiteri comunali.

Un piano di interventi distribuito sul territorio

Le risorse stanziate dall’amministrazione comunale sono destinate a migliorare le condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro dei cimiteri, con lavori distribuiti tra il capoluogo e le frazioni. L’obiettivo è garantire strutture adeguate alle esigenze dei cittadini e preservare luoghi che rappresentano un patrimonio di memoria collettiva.

Una parte significativa dell’investimento interessa il nuovo cimitero di Santa Maria degli Angeli, dove sono stati programmati interventi per oltre 51 mila euro destinati al rifacimento della pavimentazione nell’area che circonda la chiesa e alla sistemazione della passerella utilizzata dalle persone con disabilità, così da rendere più agevole l’accesso alla struttura.

Nuove opere sulla viabilità interna

Entro pochi giorni inizieranno anche i lavori dedicati alla viabilità interna del cimitero di Santa Maria degli Angeli, per un importo superiore ai 103 mila euro. L’intervento punta a migliorare la percorribilità degli spazi interni e la fruizione complessiva dell’area da parte dei visitatori.

Si tratta della quota economicamente più rilevante dell’intero programma di riqualificazione e rappresenta uno degli interventi principali previsti dall’amministrazione comunale nell’ambito della manutenzione dei servizi cimiteriali.

Manutenzioni ad Assisi, Palazzo e Capodacqua

Anche il cimitero del capoluogo è stato interessato da lavori di manutenzione, con opere del valore di circa 12 mila euro finalizzate a prevenire infiltrazioni d’acqua all’interno delle cappelle.

Nel cimitero di Palazzo, invece, è stato effettuato un investimento superiore ai 50 mila euro. Gli interventi hanno riguardato l’impermeabilizzazione di alcuni loculi e dei lucernai, la predisposizione del terreno destinato al campo di inumazione e la sistemazione dei rivestimenti marmorei di alcune tombe.

A Capodacqua sono stati invece eseguiti lavori di manutenzione relativi alle gronde e ai discendenti, con l’obiettivo di migliorare il corretto deflusso delle acque meteoriche e preservare le strutture esistenti.

Coinvolti tutti i dodici cimiteri comunali

L’attività di riqualificazione non si limiterà agli interventi già programmati. Il territorio comunale di Assisi conta complessivamente dodici cimiteri e l’amministrazione ha annunciato l’intenzione di estendere progressivamente manutenzioni e opere di ristrutturazione anche alle restanti strutture.

In queste settimane sono infatti in corso sopralluoghi tecnici destinati a definire lo stato di conservazione dei vari complessi cimiteriali e a quantificare sia gli interventi necessari sia le relative risorse economiche da destinare ai futuri lavori.

Il significato degli interventi

Il sindaco Valter Stoppini ha evidenziato come la manutenzione dei cimiteri rappresenti un segno di attenzione nei confronti della comunità e della memoria dei cittadini. L’amministrazione comunale ha sottolineato che gli investimenti riguardano l’intero territorio, dal centro alle frazioni, con l’obiettivo di assicurare strutture decorose, sicure e adeguatamente mantenute.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato che, nonostante il particolare impegno richiesto dalle iniziative connesse all’ottavo centenario francescano, il Comune continua a portare avanti gli interventi di manutenzione e le opere pubbliche programmate sull’intero territorio comunale.

Un’area dedicata alla sepoltura dei cittadini di fede islamica

Accanto agli interventi di riqualificazione è prevista anche la realizzazione, a Santa Maria degli Angeli, di uno spazio destinato alla sepoltura dei cittadini di fede islamica. L’area è già stata individuata dopo l’approvazione unanime del progetto da parte del Consiglio comunale nel 2024.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire un servizio rispettoso delle diverse confessioni religiose presenti sul territorio comunale. Per la sua attuazione è stata predisposta una convenzione con la comunità islamica.

Il Comune di Assisi rientra tra le realtà umbre che hanno previsto un servizio di questo tipo. La realizzazione dell’area dedicata si inserisce inoltre nel quadro della recente normativa regionale che consente agli enti locali di estendere i servizi cimiteriali alle diverse confessioni religiose presenti sul territorio.