Riqualificazione cimiteri investimenti del Comune di Assisi

Nuovi cantieri di manutenzione straordinaria
Assisi, 6 07 2026 – L’amministrazione comunale ha varato un corposo piano finanziario destinato all’ammodernamento e al ripristino strutturale dei complessi cimiteriali dislocati sul territorio. L’investimento economico complessivo stanziato dall’ente pubblico ammonta a circa 218mila euro, risorse che serviranno a garantire interventi mirati alla sicurezza e al decoro degli spazi dedicati al culto dei defunti. Una quota rilevante di questi fondi, pari a oltre 51mila euro, è stata già impiegata all’interno della nuova area cimiteriale situata nella frazione di Santa Maria degli Angeli. In questa specifica sede, gli operai hanno provveduto al totale rifacimento della pavimentazione che circonda l’edificio di culto, oltre alla ristrutturazione e alla messa a norma della passerella d’accesso originaria, un’opera fondamentale per facilitare il transito autonomo e l’ingresso alle persone con disabilità motorie. Nello stesso cimitero della frazione, i tecnici daranno inizio nei prossimi giorni a una seconda fase di lavori focalizzata sulla sistemazione complessiva della viabilità e delle strade interne, operazione per la quale il Comune ha stanziato una somma superiore a 103mila euro.
I cantieri promossi dall’ente municipale non si limitano al polo principale ma coinvolgono in maniera capillare diverse località del comprensorio. Presso il cimitero centrale della città di Assisi sono state completate alcune importanti opere di manutenzione edilizia per un valore di 12mila euro, finalizzate principalmente a bloccare i fenomeni di infiltrazione idrica che minacciavano le strutture interne delle cappelle. Parallelamente, nella frazione di Palazzo si è registrato un investimento superiore a 50mila euro. Questa somma ha permesso di eseguire l’impermeabilizzazione dei loculi e dei lucernari logorati dal tempo, oltre alle necessarie attività di movimento terra per la predisposizione di un nuovo campo destinato alle inumazioni e alla riparazione dei marmi danneggiati di alcune sepolture. Nella località di Capodacqua si è invece intervenuti sul sistema di raccolta delle acque piovane, completando la riparazione e il riposizionamento delle gronde e dei tubi discendenti. Complessivamente si contano dodici cimiteri nel territorio e gli uffici tecnici stanno svolgendo sopralluoghi accurati per pianificare le manutenzioni nei restanti plessi.
Il sindaco Valter Stoppini ha voluto rimarcare il significato profondo che risiede dietro a questo programma di opere pubbliche straordinarie. Secondo il primo cittadino, la cura sistematica e la tutela del decoro dei complessi cimiteriali rappresentano un dovere morale e un segno di profondo rispetto istituzionale nei confronti della memoria storica della comunità. L’amministrazione comunale ha inteso muoversi in modo bilanciato sia nel capoluogo sia nelle zone periferiche, assicurando standard qualitativi uniformi in termini di sicurezza e dignità dei luoghi. Il sindaco ha inoltre precisato che la concomitanza con le celebrazioni per l’ottavo centenario francescano, un evento di portata storica che sta richiedendo un notevole sforzo organizzativo alla macchina comunale, non ha distolto l’attenzione della giunta dalle quotidiane necessità manutentive e infrastrutturali reclamate dai cittadini residenti nelle frazioni.
Oltre alle necessarie opere di ripristino murario e stradale, il piano municipale si caratterizza per una spiccata attenzione rivolta al pluralismo religioso e all’inclusione sociale. All’interno del cimitero di Santa Maria degli Angeli verrà infatti predisposto uno spazio appositamente riservato alla sepoltura dei cittadini di fede islamica, garantendo un contesto decoroso e conforme ai rispettivi rituali religiosi. L’iter burocratico ha preso le mosse nel corso del 2024 con l’approvazione unanime da parte dell’intero Consiglio comunale e la successiva individuazione dell’appezzamento di terreno idoneo.
Questo progetto costituisce una delle prime esperienze concrete di tale genere a livello regionale, regolata tramite la stipula di una specifica convenzione sottoscritta con i rappresentanti della comunità islamica locale. L’iniziativa si inserisce in un quadro normativo umbro aggiornato di recente, il quale offre agli enti locali la facoltà giuridica di estendere le prestazioni dei servizi cimiteriali a tutte le differenti confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, come riporta l’Ufficio stampa del Comune di Assisi.
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