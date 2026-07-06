Riqualificazione cimiteri investimenti del Comune di Assisi

Doppio De Ketelaere e Lukaku: il Belgio batte gli Usa 4-1 ed è ai quarti Non basta il gol di Tillmann: Stati Uniti eliminati con Balogun in campo

Merino beffa il Portogallo al 91′, la Spagna elimina Ronaldo e vola ai quarti Si chiude agli ottavi l'ultimo Mondiale della carriera di CR7, in lacrime a fine match

Cina, stop alle agevolazioni fiscali per alcuni veicoli ecologici PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno annunciato che, a partire dal primo gennaio 2027, il Paese cancellerà le politiche che prevedono il dimezzamento della tassa su veicoli e natanti a risparmio energetico e l’esenzione dalla tassa per alcuni veicoli a nuova energia (NEV), tra cui veicoli commerciali completamente elettrici, veicoli elettrici ibridi plug-in […]

La sonda cinese Tianwen-2 avvia l’esplorazione scientifica di un asteroide PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La sonda cinese Tianwen-2 è arrivata con successo a una distanza di 20 chilometri dall’asteroide 2016HO3, consentendole di iniziare l’esplorazione scientifica dopo un viaggio di circa 400 giorni e di approssimativamente un miliardo di chilometri. Lo ha annunciato oggi l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). La Cina ha lanciato la […]

Impianti sportivi e Terzo settore, a Roma il convegno promosso da Opes ROMA (ITALPRESS) – Un confronto costruttivo per la crescita del sistema sportivo nazionale, con focus specifici sulla gestione degli impianti e sul dialogo tra Pubblica Amministrazione e mondo dell’associazionismo. E’ quanto emerso all’interno della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in occasione del convegno “Enti e Impianti sportivi: tra il Codice degli Appalti e il Codice […]

L’Ambasciatore Usa Fertitta a Palermo, un tour della città dal Massimo a Ballarò PALERMO (ITALPRESS) – Giornata all’insegna del relax e di un tour dei luoghi simbolo di Palermo per l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Reduce dalla visita a Cefalù – cittadina in cui affondano le radici della sua famiglia, dove è stato accolto dal sindaco Daniele Tumminello e dal vescovo Giuseppe Marciante – Fertitta […]

Università, arriva l’AI Coach di thefaculty per il Semestre Aperto 2026 ROMA (ITALPRESS) – In vista del semestre aperto 2026 per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, MOOD – la rete nazionale del Progetto di Orientamento e Tutorato di Medicina e Odontoiatria che riunisce 44 atenei coordinati dall’Università Sapienza di Roma – rinnova e amplia la collaborazione con thefaculty, la piattaforma digitale EdTech sviluppata […]

Tumori, gli alimenti a fini medici speciali cruciali nella cura dei pazienti ROMA (ITALPRESS) – Nuove evidenze scientifiche ed economiche rafforzano il ruolo della nutrizione clinica come componente essenziale del percorso terapeutico del paziente oncologico. Secondo i risultati preliminari dello studio “Stima del valore economico degli alimenti a fini medici speciali (AFMS) nella gestione dei pazienti oncologici in Italia”, di prossima pubblicazione, l’impiego dei supplementi nutrizionali orali […]

Jasmine Paolini ai quarti di Wimbledon, battuta in tre set Alex Eala "Il 2026 e' stato un anno duro, ma sono sulla strada giusta", le parole dell'azzurra