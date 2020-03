Lavori a Torchiagina, si stanno rifacendo i marciapiedi e nuova sede pro loco

Sono in corso i lavori nella frazione di Torchiagina per il rifacimento dei marciapiedi e per la realizzazione della nuova sede della Pro Loco. Due opere importanti per la comunità e per l’intero territorio perché i tanti investimenti pubblici e le tante manutenzioni in atto rappresentano una boccata d’ossigeno per l’economia, per le imprese e i lavoratori.

Per quanto riguarda i marciapiedi, l’intervento riguarda quasi un chilometro e costerà 120 mila euro.

“Con questi lavori – ha spiegato il vice sindaco Valter Stoppini – completiamo il programma di rifacimento dei marciapiedi delle frazioni del territorio comunale. L’intervento ha lo scopo di restituire ai cittadini un’opera di qualità rispetto a prima e soprattutto più sicura”.

Più complesso il lavoro che interessa la Pro Loco perché si è trattato prima di tutto di riqualificare l’area su cui insiste il fabbricato e secondo il progetto si tratta di completare le opere precedentemente autorizzate e finalizzate alla realizzazione di una sala polivalente di uso pubblico con tanto di magazzino e i servizi sanitari.

Nel dettaglio, è prevista la tamponatura della tettoia con pannelli in fibrocemento al fine di avere una sala chiusa e anche la sostituzione dell’esistente pavimentazione in gres con una al quarzo. Finalità dell’intervento è quello di avere una struttura pienamente utilizzabile dalla cittadinanza per eventi di vario tipo, che completa di fatto i servizi offerti dagli edifici attualmente esistenti. Per la nuova Pro Loco le risorse stanziate ammontano a 270 mila euro.

“La realizzazione della nuova Pro Loco di Torchiagina – afferma Stoppini – testimonia l’attenzione che l’amministrazione comunale guidata da Stefania Proietti rivolge da sempre alle frazioni e in particolare alle Pro loco a cui va riconosciuto il ruolo fondamentale di centro di aggregazione sociale”.

Il vice sindaco ricorda che a Torchiagina di recente sono stati effettuati anche le riqualificazioni delle aree verdi, come quella accanto alla scuola materna dove peraltro sono stati sostituiti i giochi per i bambini e dove è stato realizzato l’impianto di drenaggio delle acque per evitare gli allagamenti che puntualmente si verificavano con le piogge.

Ma l’attenzione su Torchiagina non si ferma qui, come del resto accade in altri territori, sono previsti a breve altri tipi di interventi come le asfaltature e la pubblica illuminazione.