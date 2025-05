Benedizione e presentazione aprono il Palio del Cupolone 2025

Domenica 1 giugno eventi solenni in Basilica e in piazza

Benedizione e presentazione – Domenica 1 giugno si terrà la cerimonia inaugurale dell’edizione 2025 del Palio del Cupolone J’Angeli 800, manifestazione storica e identitaria di Santa Maria degli Angeli, con due appuntamenti simbolici che si svolgeranno presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Il primo, previsto alle ore 10:00, sarà la Benedizione dei vessilli dei rioni partecipanti; il secondo, in programma alle 11:30, riguarderà la presentazione ufficiale della festa.

L’intera comunità angelana si prepara dunque ad accogliere la nuova edizione dell’evento che si svolgerà dal 13 al 21 giugno 2025, coinvolgendo le contrade storiche con iniziative, giochi, momenti di aggregazione e rievocazioni ottocentesche. La mattinata del 1° giugno segnerà simbolicamente l’inizio del percorso verso la nuova edizione, con i vessilli che verranno portati all’altare maggiore della basilica per ricevere la benedizione.

Alla cerimonia religiosa seguirà, nella piazza antistante la basilica, la presentazione al pubblico dell’intero programma dell’edizione 2025, comprendente: la struttura del Palio e del Minipalio, la formazione della giuria, la grafica della locanda del cuoco con il relativo menù, l’annuncio degli autori del Palio e del Minipalio, la pubblicazione del programma dettagliato e del tradizionale gazzettino della festa.

L’appuntamento è atteso con grande interesse da parte della cittadinanza, poiché rappresenta un momento chiave per la definizione degli aspetti artistici, culinari e organizzativi della manifestazione. La benedizione mattutina, come da tradizione, segna la consacrazione ufficiale dei rioni che, attraverso i propri stendardi, simboleggiano l’identità e lo spirito di partecipazione della popolazione angelana. I rappresentanti di ogni contrada sfileranno in abiti ottocenteschi davanti al sagrato della basilica papale, portando i propri vessilli per ricevere il rito di consacrazione.

Subito dopo, alle ore 11:30, sarà il momento della presentazione pubblica dell’intero impianto dell’edizione 2025. In questa fase verranno svelati i dettagli relativi al Minipalio, che coinvolgerà i più giovani, e al Palio, cuore competitivo della manifestazione. Si conosceranno anche i nomi degli autori incaricati della realizzazione artistica dei palii, sia per gli adulti che per i bambini, oltre a tutte le componenti di contorno che rendono la festa ricca di contenuti e di partecipazione.

Saranno inoltre resi noti gli elementi legati alla giuria che valuterà le prove e le rappresentazioni dei rioni. Spazio anche alla presentazione della locanda del cuoco, punto nevralgico dell’offerta gastronomica durante i giorni della manifestazione, che proporrà piatti ispirati alla tradizione ottocentesca e realizzati con prodotti locali, il cui menù sarà rivelato in anteprima.

Nel corso dell’incontro verrà infine distribuito il gazzettino ufficiale della festa, che fungerà da guida completa per i visitatori e i partecipanti, con il calendario di tutte le iniziative e gli approfondimenti sui singoli appuntamenti. La stampa del gazzettino, come ogni anno, è curata in stile storico per offrire anche un impatto visivo coerente con l’ambientazione ottocentesca.

L’inizio ufficiale del Palio del Cupolone J’Angeli 800 è previsto per venerdì 13 giugno 2025, con la cerimonia di apertura che darà il via alle sfide tra i rioni e ai vari eventi in programma. L’edizione si concluderà sabato 21 giugno, al termine di una settimana ricca di appuntamenti e momenti comunitari.

Gli eventi del 1° giugno assumono dunque un ruolo centrale nella costruzione del clima della festa, confermando la cura nei dettagli e il coinvolgimento di tutte le anime della comunità angelana nel valorizzare una manifestazione che ha saputo radicarsi negli anni come punto di riferimento identitario e culturale del territorio.