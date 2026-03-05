Incontro in comune con il presidente Massucci, Il Palio del Cupolone tra gli eventi più attesi del 2026

In arrivo due grandi appuntamenti culturali: il 24 aprile la tavola rotonda “Nostra Madre Terra”, dal 12 al 20 giugno la X edizione del Palio del Cupolone

Il Sindaco di Assisi Valter Stoppini e l’Assessore alla Scuola e politiche educative e giovanili Scilla Cavanna hanno ricevuto in Comune il Presidente dell’Ente Palio J’Angeli 800, Moreno Massucci, per un confronto sui progetti culturali in programma per il 2026. Nel corso dell’incontro sono stati presentati due appuntamenti di particolare rilievo per la comunità. Il primo è la tavola rotonda “Nostra Madre Terra – Dal Darwinismo alla Custodia del Creato”, in programma venerdì 24 aprile 2026, presso l’Auditorium Comunale di Santa Maria degli Angeli. L’iniziativa proporrà un dialogo tra scienza e spiritualità, mettendo a confronto il pensiero di Charles Darwin con il messaggio del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, con il coinvolgimento delle scuole del territorio. Il secondo appuntamento è la X edizione del Palio del Cupolone, in calendario dal 12 al 20 giugno 2026 a Santa Maria degli Angeli, preceduta da una giornata introduttiva domenica 31 maggio. La manifestazione proporrà spettacoli, sfilate storiche, rappresentazioni teatrali dei tre rioni, giochi popolari e momenti di convivialità, confermando il proprio impianto di rievocazione storica ottocentesca e il forte radicamento nel tessuto cittadino.

“La tavola rotonda di aprile e il Palio di giugno rappresentano due espressioni diverse ma complementari della stessa identità – ha dichiarato il Sindaco Stoppini – grande orgoglio per una città che sa custodire e valorizzare al massimo la propria storia e le proprie tradizioni”.

L’Assessore Cavanna ha evidenziato il valore formativo delle iniziative: “Il coinvolgimento degli studenti è un segnale importante. Mettere in dialogo il pensiero scientifico e il messaggio francescano significa offrire ai giovani strumenti per comprendere il presente e sentirsi parte attiva nella cura del creato e della comunità”.

L’Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’Ente Palio J’Angeli 800 e per il lavoro portato avanti negli anni nella promozione delle tradizioni locali.