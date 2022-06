Chiama o scrivi in redazione

J’Angeli 800, ecco la classifica del Palio dei Muje

Il giorno della presentazione del Palio è stato anche premiato il disegno del Palio dei Muje che si terrà l’11 Giugno alle ore 18:30 presso Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. L’Ente Palio J’Angeli 800 tiene particolarmente a ringraziare tutti i ragazzi e i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Galeazzo Alessi”, dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, che come ogni anno hanno partecipato alla creazione del disegno per il Palio dei Muje, con un concorso grafico pittorico specifico.

Il disegno scelto per il Palio dei Muje è quello di Elisa Covarelli della classe 3°C, ma ringraziamo anche le altre ragazze che si sono classificate: Petrini Aurora della classe 2°F e Boccali Gemma della classe 2°C. La condivisione con la scuola e il coinvolgimento del territorio è necessario come ha anche detto il Sindaco Stefania Proietti per dar vita a una vera “Comunità Educante”.

La Preside dell’Istituto, la Dott.ssa Chiara Grassi ha rinnovato la grande disponibilità verso le iniziative dell’Ente rilanciando l’invito a collaborare nei prossimi anni anche per la formazione dei prossimi giocatori dei Muje. La Dirigente ha sottolineato l’impossibilità di questi anni di far entrare esperti esterni a scuola ma ha espresso il desiderio che nei prossimi anni i Responsabili dei Giochi possano venire dal mese di Gennaio presso gli ambienti scolastici, collaborando con gli insegnanti, per rendere gli alunni partecipi e informati dei giochi a loro dedicati.