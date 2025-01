Nuovo Ente Palio del Cupolone J’Angeli 800

In un clima delle grandi occasioni si è tenuto sabato 11 gennaio 2025 presso il Ristorante Villa Elda a S.M. Angeli il primo degli appuntamenti del nutrito programma conviviale in occasione della Festa del Piatto di Sant’Antonio.

Come per tradizione i Priori Serventi, quest’anno le dinamiche Priore, hanno dedicato ai Rioni del Palio del Cupolone J’Angeli 800 una festosa serata enogastronomica con intrattenimento musicale che si è rivelata perfetta per far ritrovare tutti insieme i Rionali e i consigli direttivi con in testa l’Ente Palio e il suo organico recentemente allargato e rinnovato per far fronte agli accresciuti impegni che l’organizzazione della festa comporta.

Nel corso della serata il Presidente dell’Ente Palio Moreno Massucci , oltre ai saluti di rito ha dato spazio ai responsabili dei tre Rioni per il settore spettacolo che hanno anticipato i temi della prossima edizione.

Il Rione Fornaci riporterà idealmente in vita una Regina, collocata storicamente a partire dal 1870 con il suo carico di ironia , verità taglienti e dissacranti dei falsi perbenismi e teatrini della società ottocentesca. Lo spettacolo scandaglierà, insieme a figure d’alto profilo, il cardine massimo della vita sociale di ieri come di oggi: il matrimonio.

Il Rione Ponte Rosso sceglie di portare in scena uno spettacolo per rendere omaggio ad una storia che merita di essere conosciuta e ricordata: una signora di S. Maria degli Angeli Angelina Marchetti ,passata a miglior vita il 23 novembre 1850, pochi giorni dopo la costituzione della Parrocchia è la prima defunta accolta nel nuovo cimitero posto davanti alla Basilica, proprio di fronte alla Porziuncola.

Il Rione del Campo ha deciso di articolare la sua storia percorrendo l’ultima decade del sec XIX mettendo in risalto personaggi di spicco dell’epoca Assisiate quali Antonio Cristofani , sua figlia Francesca e per raccontare l’incognita di un personaggio deceduto ad Assisi: un famoso pittore nato a Modena il cui epitaffio è proprio dietro di noi! Lo spettacolo si propone di esaltare il territorio e percorrere quelle emotività che , in ogni tempo della vita, sono proprie dell’essere umano.

Il Presidente Massucci ha dato inoltre un saluto al riconfermato cuoco responsabile della Locanda poste e cavalli, Oriano Broccatelli accolto con una vera ovazione , la stessa riservata ai componenti dell’Ente divisi tra vecchi e nuovi e calorosamente salutati dai rioni.

I coordinatori del settore spettacolo dell’Ente, rappresentati da Andrea Capezzali, hanno presentato ai Rioni il nuovo Direttore artistico che da questa edizione è Fausto Marchini , attore e regista perugino di comprovata esperienza.

L’edizione 2025 del Palio del Cupolone J’Angeli 800 si svolgerà a S.M. Angeli dal 13 al 21 giugno 2025. Maggiori informazioni: www.paliodelcupolone.it