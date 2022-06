Chiama o scrivi in redazione

Palio del Cupolone 2022 protagonista anche la musica dell’800

A J’Angeli 800 Palio del Cupolone 2022 protagonista anche la musica dell’800. La sera dell’11 giugno 2022, in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, oltre alle attività tradizionali del Palio, quest’anno, come innovazione in piazza, anche un Concerto Lirico dedicato alla musica dell’800: “Il Palio all’Opera”, a cura dell’Orchestra Lirica Umbra alla sua prima esibizione pubblica.

Fondata dal tenore Claudio Rocchi, porterà in scena tra le più famose arie d’Opera, canzoni napoletane e brani sinfonici di compositori del secolo XIX, eseguiti da 10 Maestri di Orchestra: Patrizio Scarponi primo violino, Silvia Alessio secondo violino, Daniele Marcelli alla viola, Cristiano Bellavia al violoncello, Massimo Santostefano al contrabbasso, Nicolò Sannipoli al flauto traverso, Annalisa Tinti all’oboe, Emanuela Sinigaglia al clarinetto, Cristiano Fiorucci al clarinetto basso, Jonathan Whitman al corno. L’Orchestra diretta dal maestro Michele Margaritelli, accompagnerà le voci del mezzo-soprano Manuela Molinelli e del tenore Claudio Rocchi.

Verranno eseguiti:

1- I Te Vurria Vasà di V. Russo E. Di Capua

2- Torna a Surriento di E. De Curtis

3- Preludio da La Traviata di G. Verdi

4- Vesti la Giubba di R. Leoncavallo

5- Stride la Vampa da Il Trovatore di G. Verdi

6- Entr’acte da Carmen di G. Bizet

7- Habanera da Carmen di G. Bizet

8- E Lucevano le Stelle da Tosca di G. Puccini

9- Intermezzo da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni

10- Quando men vo dalla Bhoeme di Puccini

11- O Sole Mio di E. Di Capua

Sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria situata in Piazza Garibaldi o online su Ticket Italia e cenare presso le Taverne Diffuse o degustare i prodotti locali presso la Locanda Posta dei Cavalli.