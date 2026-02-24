Palio del Cupolone torna a Santa Maria degli Angeli per il decennale

Comunità rionale si prepara alla 10ª edizione della rievocazione storica

Santa Maria degli Angeli si prepara al ritorno della sua manifestazione identitaria più rappresentativa. Dal 12 al 20 giugno 2026 tornerà il Palio del Cupolone, giunzione significativa di un percorso decennale iniziato nel 2016 su impulso dei Priori Serventi dell’epoca. In dieci anni la rievocazione ha consolidato il suo ruolo quale appuntamento culturale e comunitario di riferimento nel territorio umbro, catalizzando centinaia di figuranti e pubblico crescente attorno a una proposta che fonde ricerca storica, spettacolo e coinvolgimento popolare autentico.

Un decennio di storia e passione rionale

L’edizione del decennale si annuncia speciale, arricchita da un articolato programma di eventi collaterali e iniziative culturali pensate per valorizzare ulteriormente il patrimonio della comunità. Per nove giorni la piazza cittadina si trasformerà in palcoscenico ottocentesco dove storia, competizione e socialità convergeranno in una dimensione esperienziale complessiva.

I tre rioni e la sfida per lo stendardo

Protagonisti assoluti della manifestazione rimangono i tre Rioni – Campo, Fornaci e Ponte Rosso – chiamati a confrontarsi in una competizione che incarna tanto la dimensione artistica quanto lo spirito di appartenenza collettiva. Il premio conclusivo, il Palio del Cupolone, costituisce lo stendardo simbolo dell’eccellenza rionale. Per questa edizione lo stendardo è stato realizzato dall’artista Francesca Capitini, testimonianza della cura dedicata a ogni aspetto della manifestazione.

Accanto alla competizione principale per adulti, prosegue il Minipalio, iniziativa che coinvolge i giovani tra i dieci e sedici anni nei tradizionali Giochi dei Muje. Si tratta di un elemento cruciale nel progetto culturale complessivo, poiché consente il trasferimento intergenerazionale di valori, memoria storica e consapevolezza identitaria verso le nuove generazioni del territorio.

Le rappresentazioni teatrali in piazza

Fulcro della manifestazione sarà il ciclo di rappresentazioni teatrali in piazza, allestite quale grande teatro all’aperto, in calendario dal 15 al 17 giugno. Ciascun rione porterà in scena un proprio spettacolo tematico, esito di articolato lavoro di ricerca storica e drammaturgica. Il Rione Ponte Rosso proporrà “Mejo esse Tegamino”, affresco della cultura popolare umbra di fine Ottocento che cattura la quotidianità e i dialetti della regione. Il Rione Fornaci svilupperà “La Scuola Democratica ossia il Vero Repubblicano”, proposta che naviga il fermento culturale e civile del secolo diciannovesimo. Il Rione del Campo porterà in scena “Voci di carta”, narrazione che intreccia cronache storiche e memoria affettiva della comunità locale.

Ricerca storica e dimensione scenografica

Gli spettacoli rappresentano l’esito di un processo profondo di ricerca e lavoro dramaturgico. Scenografie elaborate, costumi fedeli al periodo, composizioni musicali originali, interpretazioni attoriali curate e coreografie studiata consentono il coniugio equilibrato tra rigore documentale e partecipazione emotiva degli spettatori. Questo approccio metodico garantisce che la rievocazione non risulti mero esercizio nostalgico, bensì occasione di apprendimento e coinvolgimento genuino della comunità nella propria storia.

Competizioni e logiche di punteggio

Oltre alle rappresentazioni teatrali, il calcolo finale della vittoria dipende dal confronto in tre ulteriori competizioni: i cortei storici, i giochi popolari tradizionali e il gioco della Fabbrica. Il punteggio complessivo derivante dalle quattro sfide decreterà il vincitore della decima edizione, mantenendo così la suspense competitiva sino alla conclusione della manifestazione e garantendo che ogni rione abbia concrete possibilità di accesso al Palio.

Spazi di convivialità e cucina locale

La Locanda “Posta e Cavalli” e il “Bar 800” fungeranno quali epicentri di accoglienza e socialità durante la manifestazione. Tali spazi sono stati pensati appositamente per chi desideri sostare, incontrarsi e vivere pienamente l’atmosfera della piazza mediante l’esperienza sensoriale globale. I piatti proposti traggono ispirazione dalla cucina tradizionale umbra, preparati con dedizione dalle volontarie e dai volontari della cucina sotto la direzione dello chef Oriano Broccatelli. L’approccio culinario mantiene coerenza tra autenticità gustativa, qualità ingredientale e spirito comunitario che pervade l’intero evento.

Memoria storica e identità collettiva

Il Palio del Cupolone supera la dimensione dello spettacolo intrattenitivo per configurarsi quale esperienza immersiva totale. Comunità, memoria collettiva, cultura storica e convivialità si intrecciano nella splendida piazza dell’ente urbano in una dimensione che coniuga il divertimento con la consapevolezza identitaria. La manifestazione rappresenta il riconoscimento da parte della comunità della propria storia come patrimonio vivo, trasformativo e capace di generare legami sociali autentici nel presente.

Questa decima edizione celebrerà dunque un percorso decennale caratterizzato da passione costante, partecipazione diffusa e costruzione condivisa di identità territoriale. La storia ottocentesca tornerà ad animare gli spazi urbani di Santa Maria degli Angeli quale testimonianza vivente della profondità culturale e della coesione comunitaria del territorio umbro.