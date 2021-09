Amministrative 2021, Ministro Erika Stefani ad Assisi il 15 settembre

Dopo il segretario federale Matteo Salvini e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, domani mercoledì 15 settembre sarà ospite ad Assisi il Ministro per le disabilità Erika Stefani della Lega.

In mattinata, dalle 11.30 circa, il Ministro sarà in visita presso l’Istituto Serafico di Assisi. Ad accoglierla la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi, il capogruppo della Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli, l’assessore alla sanità della Regione Umbria, Luca Coletto , il vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, Paola Fioroni e la presidente dell’istituto, Francesca Di Maolo.