Amministrative il 3 e 4 ottobre, ad Assisi è San Francesco

da Federica Gasparrini (Cambiamo)

Leggo con mio sommo rammarico che le elezioni amministrative si terranno con ogni probabilità il 3 e 4 ottobre, anziché il 10 come precedentemente ventilato. Certo, la decisione dipende da Roma ma per Assisi, che in quei giorni si stringe idealmente attorno al suo più illustre cittadino, non è di sicuro il periodo migliore, ma tant’è! L’occasione mi è comunque propizia per una riflessione su quanto la stessa Assisi sia chiamata a fare nel prossimo futuro, che poi tanto prossimo non è. In una visione di rinascita della città, che per il tramite di san Francesco si è sempre proposta come luogo di avanguardia a tutela del creato, non possiamo non tenere conto di quanto prefissato a livello globale dall’Organizzazione Mondiale del Turismo nell’Agenda 2030. Già nel 2015, i paesi membri delle Nazioni Unite hanno condiviso un piano per il lancio di un turismo eco-sostenibile e responsabile che abbia a cuore l’ambiente, la valorizzazione della cultura e dei prodotti locali.

A questo punto giunti non è più possibile, a mio avviso, ignorare le enormi opportunità che, da una parte, i fondi del Recovery Fund e, dall’altra, le nuove direzioni che il turismo sta prendendo offrono a chiunque le sappia cogliere. Il nostro territorio, per sua conformazione, non dovrebbe avere grosse difficoltà nel progettare un sistema turistico-economico circolare che punti, ad esempio, a una promozione enogastronomica diffusa, cioè spalmata anche sulle frazioni dell’Assisiate, facendo leva sulle medio e piccole aziende agroalimentari di prossimità o a una valorizzazione dei percorsi escursionistico-naturalistici a piedi, a cavallo e in mountain bike, come il Cammino di San Francesco o la Via Lauretana che, ad Assisi, ha portato personaggi illustri come Montaigne e, a seguire, i viaggiatori del Grand Tour, e che tuttavia oggi non possono più esistere solo sulla carta, ma che, ancor prima del loro ripristino, devono essere ripensati in termini di logistica dei servizi offerti (punti di ristoro e di pernottamento), di sicurezza e di manutenzione, così da poter diventare il nostro piccolo Cammino di Santiago che, ad oggi, attrae gran parte del cosiddetto turismo “lento” e non esclusivamente religioso. Solo questo potrebbe portare con sé un incremento occupazionale e incidere positivamente sull’inversione del trend demografico con la conseguente rivitalizzazione dei nostri borghi e dei luoghi pedemontani e collinari.