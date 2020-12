Approvati ristori alle partite iva umbre, una vittoria di tutti gli umbri!

di S. Pastorelli

Oggi abbiamo approvato in Consiglio Regionale una importantissima mozione che ha coinvolto tutta l’assemblea essendo stata votata all’unanimità. La mozione impegna la giunta ad emanare un bando che dia ristori alle partite IVA Umbre entro il mese di Dicembre, mi vengono in mente le tante attività rimaste escluse fino ad ora, mi viene in mente il grido di aiuto dei commercianti di Assisi e di tutti i centri storici. Il segnale è che la Regione c’è e non abbandona le proprie attività, personalmente sono molto soddisfatto, per mesi mi sono fatto portavoce delle partite IVA Umbre alle quali la Lega è molto vicina, e questo è un traguardo molto importante.

Il segnale è che quando la volontà c’è maggioranza ed opposizione si uniscono e le cose si fanno, il Governo centrale dovrebbe prendere spunto invece di litigare ogni giorno e invece di pensare a rimpasti o giochi di palazzo.

Il prossimo passo sarà quello delle riaperture e ci aspettiamo che a giorni l’Umbria possa tornare zona gialla, sia perché se lo merita come numeri sia perché almeno tutti i commercianti potranno avere finalmente una boccata d’ossigeno.