Assessore Paola Vitali, Stefano Pastorelli, LEGA, sindaca decide da sola?

“Esiste ancora il Partito Democratico ad Assisi?”. A chiederlo è Stefano Pastorelli, capogruppo Lega in consiglio regionale. “Prendiamo atto della nomina ad assessore di Paola Vitali, presidente dell’associazione Se’ de J’Angeli e attiva nell’associazionismo locale, alla quale auguriamo buon lavoro – spiega Pastorelli – Il sindaco Stefania Proietti ha sostituito un membro della giunta appartenente al Partito Democratico, Simone Pettirossi, con un assessore espressione del civismo.

© Protetto da Copyright DMCA

Una decisione, presa in totale autonomia, che prefigura un vero e proprio depotenziamento del Partito Democratico, utile al sindaco Proietti solo nel momento in cui si debbono raccogliere voti in campagna elettorale. Di certo non sortiscono l’effetto sperato i comunicati stampa di “grande soddisfazione” diramati dal PD in fretta e furia nel vano tentativo di nascondere il profondo imbarazzo che in questo momento stanno provando i partiti di sinistra esclusi da qualsiasi processo decisionale.

Quello che traspare ulteriormente da questa vicenda è l’autoreferenzialità del primo cittadino, emersa già in numerose altre occasioni, da cui nascono le evidenti spaccature esistenti tra le varie forze componenti la maggioranza assisana. Ne risulta una “compagine sempre più scollata dalla realtà e lontana dai veri problemi della gente” come dichiarato di recente da un ex membro dell’esecutivo.

Di certo non ci interessano le travagliate dinamiche interne alla sinistra, ma abbiamo a cuore il futuro della nostra città e per questo ci chiediamo a quali condizioni e con quale maggioranza il sindaco Proietti intenda condurre il timone in questi mesi che restano alle prossime elezioni, pochi, ma determinanti, poiché è proprio adesso che si dovrà tracciare il percorso entro il quale condurre la ripartenza di Assisi fuori dalla crisi sanitaria ed economica.

LEGGI ANCHE – Il PD con grande soddisfazione la nomina di Paola Vitali

Si è perso già troppo tempo dietro a discussioni, ripicche e continui stravolgimenti della composizione della giunta comunale: elementi che denotano la totale mancanza di programmazione ed evidenziano tutti i limiti del sindaco Proietti nel fare squadra all’interno della sua stessa maggioranza. Auspichiamo che lo stesso atteggiamento autoreferenziale non venga replicato quando sarà il momento di coinvolgere le tante espressioni del tessuto sociale ed economico cittadino nel processo di rinascita”.–

Stefano Pastorelli

Consigliere Regionale Assemblea Legislativa Regione Umbria

Capogruppo Lega