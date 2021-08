Assisi domani e Assisi civica a sostegno della ricandidatura di Proietti

Saranno due le liste civiche a sostegno della ricandidatura di Stefania Proietti a sindaco: a fianco della rodata Assisi domani, lanciata nel 2016, ci sarà anche la neonata Assisi civica, mentre per i partiti in campo ci sono Pd e M5s, oltre ai Socialisti il cui rappresentante in giunta, Massimo Paggi, correrà però da civico. Proprio Paggi ha presentato Assisi civica, che graficamente punta sui colori di Assisi, rosso e blu con tricolore italiano, mentre politicamente “nasce per dare rappresentatività ad una molteplicità di realtà cittadine e sarà una realtà che guarda al sociale”. “Questo patto nasce per dare continuità ad Assisi, per vincere ancora con Stefania Proietti”, ha aggiunto Gianfranco Martorelli, segretario Assisi domani che nel 2016 aveva ottenuto

3 consiglieri e un assessore. “Assisi civica – ha spiegato la prima cittadina nasce perché c’è un movimento di cittadini che con competenze e conoscenze, umiltà e coraggio, dicono: vogliamo esserci anche noi. Si sono proposte 32 persone: sabato mattina presenteremo il resto della coalizione, liste civiche e partiti coraggiosi. Coraggioso è stato il Pd nel chiamarmi cinque anni fa, coraggioso è oggi il M5s che non si chiama partito, ma è al governo: una realtà che Assisi ha in qualche modo anticipato 5 anni fa”. F.P.