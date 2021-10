Chiama o scrivi in redazione

Assisi domani, prima Lista della tornata elettorale “vittoria straordinaria”

ssisi Domani, la lista più votata di questa tornata elettorale, esprime grandissima soddisfazione per la vittoria straordinaria al primo turno di Stefania Proietti confermata Sindaco di Assisi per il secondo mandato.che ha dimostrato le grandi prospettive del civismo e della cittadinanza attiva nel servizio alla propria comunità. Il “patto civico” formato dalle due liste Assisi Domani e Assisi Civica ha raccolto complessivamente oltre il 27% dei consensi con Assisi Domani prima lista assoluta al 19%.

Fonte Assisi Domani

Ovviamente il servizio politico in favore della Città e del territorio di Assisi ricomincia da subito, anzi non si è mai fermato. Assisi Domani esprime gratitudine a tutti i suoi 2584 elettrici ed elettori e garantisce sin da ora il suo ruolo centrale di forza attiva, concreta e moderata nella scena politica del prossimo futuro di Assisi con alla guida Stefania Proietti Sindaco in piena e sincera collaborazione con le altre forze della coalizione.

questa vittoria straordinaria è di tutti

Ci piace sottolineare che questa vittoria straordinaria è di tutti, di ciascun candidato e candidata, del patto civico e dei partiti. Da subito, con l’esperienza amministrativa maturata in questi anni e rafforzati dalle nuove energie della Città, garantiremo con rinnovato entusiasmo la continuità capace di assicurare ad Assisi un sempre maggior benessere e sviluppo.

Ci mettiamo nuovamente a disposizione “24 ore su 24, 7 giorni su 7” con le nostre competenze, con umiltà e coraggio perché , come diciamo già da 5 anni insieme a Stefania Proietti, di aver coraggio non ci si pente mai! Viva Assisi !