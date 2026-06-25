Assisi, Fratelli d’Italia fa chiarezza sui pagamenti TARI

La capogruppo Serena Morosi sollecita AURI sui piani finanziari

Sollecitazione ad AURI per il piano economico

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Assisi ha sollevato la questione relativa all’invio degli avvisi di pagamento della TARI per l’anno 2026. L’obiettivo principale è fare chiarezza sulle scadenze e chiedere un intervento tempestivo da parte degli enti sovracomunali. La capogruppo Serena Morosi ha rivolto un invito esplicito all’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico affinché acceleri le procedure burocratiche. Secondo l’esponente del partito di maggioranza governativa, risulta fondamentale che l’ente regionale approvi i Piani Economico Finanziari per il biennio 2026-2027 nel minor tempo possibile. La consigliera comunale Serena Morosi ha evidenziato che la celerità degli uffici superiori rappresenta l’unico strumento per consentire alle amministrazioni locali di pianificare i bilanci e per offrire certezze ai contribuenti.

Il quadro normativo e la Legge di Bilancio

Il contesto attuale risente delle ultime modifiche introdotte a livello nazionale. La recente Legge di bilancio ha infatti spostato la scadenza ultima per la definizione delle tariffe comunali dal 30 aprile al 31 luglio 2026. Questo slittamento ha prolungato i tempi necessari per la validazione dei documenti da parte degli organi competenti. Per questa ragione, la rateizzazione del tributo in tre tranche costituisce una scelta obbligata dalle norme e non una decisione autonoma del Comune. Serena Morosi ha spiegato che l’emissione dei primi due acconti calcolati sulle vecchie tariffe, con un successivo saldo a dicembre, serve a evitare l’interruzione dell’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento. In mancanza dei dati definitivi validati dall’autorità regionale, l’amministrazione non possiede la facoltà giuridica di deliberare i nuovi costi.

Tutela sociale e scadenze ARERA

La seconda motivazione tecnica alla base del calendario di pagamento risiede nelle direttive dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. L’ente nazionale stabilisce che gli avvisi di pagamento siano trasmessi ai cittadini entro il 30 giugno, indipendentemente dalla proroga legislativa fissata a luglio. La consigliera Serena Morosi ha rimarcato che l’osservanza di questo termine temporale ha lo scopo di salvaguardare le fasce di popolazione svantaggiate. La tempestività dell’invio permette l’attivazione immediata del nuovo bonus sociale per i rifiuti, garantendo agevolazioni economiche ai nuclei familiari in condizioni di fragilità finanziaria. L’esponente di Fratelli d’Italia ha concluso sottolineando il dovere di illustrare con trasparenza questi passaggi burocratici, per dimostrare che le attuali procedure tutelano la continuità dei servizi pubblici e i sussidi previsti per i cittadini bisognosi.