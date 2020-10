Assisi, il PSI Umbria sostiene la presenza di Massimo Paggi in giunta

“I socialisti umbri ritengono che la presenza di Massimo Paggi nella Giunta comunale di Assisi sia un fatto di grande importanza e rilievo, non solo per le capacità politiche che lo hanno sempre contraddistinto ma anche per le sue elevate qualità umane”. Questo il commento della segreteria regionale umbra del Partito socialista italiano. “Invitiamo caldamente il compagno Paggi – continua il Psi Umbria – a continuare il suo impegno nell’amministrazione comunale assisana, nella convinzione che continuerà a fare bene come fatto fino a oggi e con la certezza che il suo contributo e la sua cultura riformista siano di grande utilità per il buon funzionamento della macchina amministrativa stessa. L’anno prossimo, inoltre, ci saranno le elezioni comunali e sarà ancora più importante dare continuità amministrativa al lavoro fino a qui svolto”. “La presenza di Massimo Paggi in Giunta– concludono i socialisti umbri – è indispensabile per garantire una pluralità di culture interne all’amministrazione comunale di Assisi e soprattutto è un fattore di stabilità importante”.