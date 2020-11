Assisi rinuncia a finanziamento di 115 mila euro per pista ciclabile

La Regione Umbria a maggio di quest’anno ha bandito una gara per l’assegnazione di fondi europei atti alla realizzazione di piste ciclabili, l’importo complessivo di tali fondi era di 688.000,00 € per il triennio 2020/22 ed era destinato ai Comuni Umbri.

Tale importo prevedeva il cofinanziamento delle opere al 50% e prevedeva la presentazione di progetti redatti dai Comuni interessati, nonché di tutta una serie di documentazione per la partecipazione alla Gara, come sempre necessaria in questi casi.

A quanto ci risulta il Comune di Assisi ha partecipato al bando con un progetto di 230.000,00 € per la realizzazione di una pista ciclabile a Santa Maria degli Angeli, risultando ammesso in graduatoria per un importo di 115.000,00 €. Fin qui tutto bene, se non che alcuni giorni fa il nostro Comune inspiegabilmente ha rinunciato a tale finanziamento mettendo tra l’altro in difficoltà i Comuni non rientrati in graduatoria e la Regione Umbria a causa del target di spesa dei fondi Europei.

Come Lega del Comprensorio Assisano siamo a chiedere al Sindaco Stefania Proietti le motivazioni di tale rinuncia, anche in considerazione del fatto che nel Bando Regionale era ben specificato il fatto che si trattassero di finanziamenti al 50% e quindi chiaramente necessario un esborso da parte delle Nostre casse Comunali di una cifra altrettanto consistente, oltretutto come detto in precedenza, tale comportamento ha chiaramente messo in difficoltà gli altri Comuni che non sono rientrati in graduatoria a causa della partecipazione al Bando del nostro Comune e la Regione Umbria che in questo modo non raggiunge il Target di spesa dei fondi che la Comunità Europea gli ha assegnato.