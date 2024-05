Assisi: Sicurezza in Allarme, Richieste Azioni Immediati

La crescente insicurezza nel comune di Assisi ha suscitato profonda preoccupazione tra i consiglieri comunali Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani, e il consigliere regionale Stefano Pastorelli, capogruppo di Forza Italia. Questa preoccupazione è stata esacerbata da recenti episodi di criminalità che hanno turbato la tranquillità della cittadina.

Il 16 maggio, un evento drammatico ha sconvolto il centro di Santa Maria degli Angeli. Un individuo di 39 anni ha effettuato una rapina al bar Biagetti, minacciando la cassiera e portando via l’incasso. Durante l’arresto, un agente della Polizia di Stato è rimasto ferito. I consiglieri esprimono la loro solidarietà all’agente ferito e lodano le forze dell’ordine per il loro intervento tempestivo e coraggioso che ha portato all’arresto del rapinatore.

I consiglieri sottolineano che la sicurezza ad Assisi sta diminuendo. Gli episodi di furti e rapine, anche in pieno giorno e in luoghi affollati, indicano che i criminali si sentono liberi di agire senza paura. Questa situazione è inaccettabile e richiede un intervento immediato per garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti.

Per affrontare questa emergenza, i consiglieri propongono diverse misure, tra cui un maggiore utilizzo della polizia municipale per pattugliare le aree commerciali e residenziali. Essi affermano: “La nostra polizia municipale è altamente qualificata e rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro Comune. È essenziale valorizzare il loro ruolo non solo come addetti al controllo del traffico, ma anche come garanti della sicurezza pubblica; se necessario, si può integrare il servizio della Polizia Municipale con agenzie di vigilanza private, stipulando un accordo con esse.”

I consiglieri concludono esprimendo la loro gratitudine alle forze dell’ordine per il loro impegno instancabile e chiedono all’amministrazione comunale di implementare politiche efficaci per aumentare la sicurezza. Solo attraverso un’azione coordinata e decisa possiamo restituire la serenità ai nostri cittadini e commercianti. Gli episodi recenti di criminalità, tra cui la rapina di ieri sera, non devono essere visti come casi isolati, ma come parte di un problema più ampio che richiede una risposta forte e immediata. La sicurezza deve tornare ad essere una priorità assoluta per il comune di Assisi.