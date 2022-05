Chiama o scrivi in redazione

Autovelox e sanzioni ad Assisi non sono la soluzione, interviene Leonelli FdI. Dopo la nota con cui si segnalavano problematiche per le strade provinciali di Castelnuovo e Tordandrea, la Consigliera M5S Isabella Fischi è intervenuta a difesa dell’operato del Sindaco di Assisi (e Presidente della Provincia), affermando che la SP 410 è una delle strade dove si elevano più sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Al contempo, la stessa ha preannunciato anche l’installazione di autovelox. “I problemi, quindi, pensano di risolverli con repressione e sanzioni? Perché, per il resto, siamo sempre alle solite promesse di futuri ed imprecisati interventi e, su Tordandrea, tra l’altro, non si è detta una parola. Le persone hanno bisogno di opere concrete e di servizi ed è ora che alle parole seguano i fatti“, afferma l’esponente assisano del partito di Giorgia Meloni.